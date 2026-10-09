El Gobierno autorizó la participación del Ejército Argentino en un operativo militar conjunto con Brasil

El Ejército Argentino movilizará más de 400 usuarios para los ejercicios en Brasil (Foto: gentileza)

El Gobierno nacional oficializó la autorización para que personal y medios del Ejército Argentino participen en el Ejercicio Combinado Arandú 2026 en territorio brasileño. La medida se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1157/2026, publicado en el Boletín Oficial, ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados en la Cámara de Diputados.

Las actividades se desarrollarán entre el 10 y el 17 de octubre en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en la localidad brasileña de Rosario do Sul. El objetivo central de la iniciativa es profundizar la coordinación operativa, fortalecer los vínculos institucionales y elevar los niveles de confianza entre las fuerzas armadas de ambos países.

La ejercitación contempla un despliegue de gran escala que incluye la participación de tropas aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, elementos blindados y componentes de aviación. El propósito es que las fuerzas operen bajo procedimientos compartidos y pongan a prueba métodos comunes de entrenamiento y ejecución táctica.

Según informó Infobae, el financiamiento del operativo estará a cargo del ministerio de Defensa, con fondos provenientes de las partidas presupuestarias asignadas al Estado Mayor General del Ejército. En total, la inversión calculada para la delegación argentina asciende a un costo estimado de $ 247.928.911.

Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron el uso del instrumento del DNU argumentando la inminencia de las fechas programadas y la ausencia de una definición parlamentaria respecto al proyecto de ley remitido oportunamente al Congreso.

Cómo consistirá el despliegue del Ejército Argentino en Brasil

De acuerdo con lo estipulado en los anexos oficiales de la medida, la Argentina movilizará un contingente de hasta 405 efectivos, acompañados por 99 vehículos terrestres y diversos medios aéreos. Durante el ejercicio se realizarán maniobras terrestres y aéreas que incluirán el empleo de munición de guerra.

Entre el material bélico y logístico argentino destinado a la misión destacan 10 Tanques Argentinos Medianos (TAM), ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8 y 21 transportadores de vehículos heavy duty. La flota se complementa con nueve ómnibus, camiones, camionetas, motos de apoyo y cuatro botes neumáticos de asalto.

El componente aéreo nacional estará integrado por hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 con sistema de visión FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aeronaves Caravan C-208 y un Cessna Citation. Además, se trasladará armamento individual y pesado, incluyendo cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros.

El contingente argentino cruzará la frontera por vía terrestre utilizando principalmente el paso internacional que conecta Paso de los Libres con Uruguaiana, manteniendo como alternativa secundaria el cruce entre Santo Tomé y São Borja.

El rol del anfitrión y los antecedentes

Por su parte, el Ejército Brasileño dispondrá un despliegue superior que alcanzará hasta 1.100 efectivos y aproximadamente 200 vehículos operativos, entre los que se cuentan unidades blindadas Cascavel, Urutu y Guaraní, además de vehículos de transporte Agrale Marruá y Land Rover.

La fuerza aérea del país vecino aportará un avión C-130 Hércules y hasta 10 helicópteros de los modelos H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. Asimismo, Brasil proveerá los paracaídas MC1-1C que utilizarán los paracaidistas de ambas naciones durante los lanzamientos combinados.

Este ejercicio constituye la continuidad de una serie de acuerdos bilaterales y conferencias de Estado Mayor iniciadas en 2022, integrando experiencias de adiestramientos previos como Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende.