Aluvión el Chile: autos arrastrados, edificios dañados y «Zona de catástrofe» anunciado por José Antonio Kast

El alud provocó daños en numerosas casas y vehículos al este de la capital chilena (Foto: EFE/ Javier Torres)

Un intenso sistema frontal con precipitaciones torrenciales provocó un devastador aluvión en la zona precordillerana del este de Santiago de Chile, afectando con mayor fuerza a la comuna de Las Condes. El torrente de agua, barro y piedras sorprendió a miles de residentes durante la tarde, generando inundaciones repentinas y severos daños estructurales en el sector de San Carlos de Apoquindo.

El fenómeno se desató tras el desborde de un desfiladero clave como Quebrada Honda, impulsado por precipitaciones intensas en sectores donde la lluvia cayó sobre la nieve en la alta montaña.

Especialistas explicaron que la combinación de una alta isoterma cero, terrenos erosionados tras un incendio forestal a inicios de año y el colapso de los canales subterráneos desencadenaron el violento deslizamiento.

Según informaron desde Los Andes y Noticias Argentinas, la emergencia dejó un saldo preliminar de al menos seis personas lesionadas de diversa consideración, entre las que se confirmó la atención de un menor de un año producto de una fractura.

Las autoridades locales informaron que el rápido avance del agua obligó a disponer el desvío inmediato de varias líneas de transporte público para evitar las arterias totalmente anegadas.

(Foto: gentileza)

Vehículos arrastrados por la corriente y casas bajo el barro

La fuerza del alud convirtió las avenidas principales de Las Condes en verdaderos ríos torrentosos, atrapando a los automovilistas que transitaban por el sector. Decenas de automóviles particulares y colectivos del sistema de transporte urbano fueron arrastrados por el barro como si fueran de juguete, chocando entre sí y quedando sepultados entre escombros.

El fenómeno afectó directamente a establecimientos de salud y de educación, entre ellos la Clínica UC Christus, donde la atención médica se mantuvo sin requerir la evacuación de pacientes internados.

En la sede del Duoc UC y de la Universidad de los Andes, la irrupción de la masa de lodo causó pánico, dejando a un grupo de estudiantes atrapado en el auditorio hasta la llegada de auxilio.

El barro movió vehículos e incluso colectivos (Foto: gentileza)

El anuncio del Gobierno y la declaración de Estado de Catástrofe

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dispuso la declaración del Estado de Catástrofe para la comuna de Las Condes. La medida fue informada a través de las autoridades del ministerio del Interior con el objetivo prioritario de agilizar la destinación de fondos de emergencia, facilitar el despliegue inmediato de maquinaria pesada para el despeje de escombros y acelerar la coordinación de recursos asistenciales de manera rápida y sin las tramas burocráticas habituales.

A la par del anuncio presidencial, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Roja para diez comunas de la capital, entre las que destacan:

Las Condes

San José de Maipo

Lo Barnechea

Vitacura

La Reina

Puente Alto.

Esta máxima advertencia implica la movilización y alistamiento de todos los recursos técnicos y operativos disponibles del sistema de gestión de emergencias, permitiendo responder con inmediatez ante eventuales evacuaciones.

En su aviso oficial a la población, los organismos de emergencia remarcaron la necesidad de no salir a la vía pública ni acercarse a los sectores más golpeados para no obstaculizar los trabajos de rescate. Los informes técnicos gubernamentales advirtieron sobre el peligro latente del fenómeno de «lluvia sobre nieve» en la alta montaña, una condición meteorológica que eleva súbitamente los caudales e incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos de barro y rocas de forma imprevista.