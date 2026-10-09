El boom de Vaca Muerta: Neuquén ya recauda un millón de pesos por habitante y quintuplica a Córdoba

Potencial exportador. El incentivo a las grandes inversiones en Neuquén genera expectativas de impacto regional inmediato.

La recaudación de Neuquén dio un nuevo salto en septiembre y alcanzó su máximo nivel en el año. Según informó la subsecretaría de Ingresos Públicos, el mes pasado sumó recursos por $746.396 millones, el equivalente a 484,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial para la venta en el Banco Nación. En términos per cápita, la provincia de Vaca Muerta recaudó más de un millón de pesos por habitante.

A nivel mensual, el crecimiento fue del 8,13% respecto a agosto. La suba también se verificó de forma notoria en la comparación anual. El número de septiembre de 2026 superó al del mismo mes de 2025 por un 48,6% nominal o 11,3% real, es decir sin el efecto de la inflación.

La marca dio cuenta una vez más de la relevancia de las regalías energéticas para el Tesoro Neuquino. Por este concepto y el canon extraordinario de producción se recibieron $419.250 millones (US$272,2 millones), el 56,2% de todo lo que se recaudó.

La explicación, a primera vista, puede encontrarse en el aumento de la producción y en el precio del barril de petróleo, que en agosto volvió a escalar y repercutió en los aportes de las operadoras.

Los impuestos, con comportamiento dispar

El comportamiento de los impuestos provinciales fue dispar. Durante septiembre llegaron a $212.188 millones (US$137,8 millones), una cifra levemente inferior a la de agosto, cuando treparon hasta los $216.433 millones (US$140,5 millones).

Como es habitual, el más importante fue Ingresos Brutos. Por este tributo, que suele estar asociado a la actividad económica y el movimiento alrededor de la industria hidrocarburífera, el Estado recaudó $196.100 millones (US$127,3 millones). El dato quedó apenas por debajo del mes anterior, cuando alcanzó los $201.200 millones (US$130,6 millones).

En tanto Sellos e Inmobiliario aportaron $13.000 millones (US$8,4 millones) y $3.100 millones (US$2 millones), respectivamente.

De cada $100 que recaudó Neuquén en septiembre, $56 vinieron del petróleo y el gas Recursos de septiembre de 2026: $746.396 millones. Cada cuadrado es $1 de cada $100. Regalías y canon extraordinario

$419.250 millones · 56,2% Impuestos provinciales

$212.188 millones · 28,4% Impuestos nacionales

$114.958 millones · 15,4% Fuente: Subsecretaría de Ingresos Públicos de Neuquén. Elaboración: Diario Río Negro.

Los ingresos vinculados a la recaudación de impuestos nacionales, por el contrario, tuvieron un repunte en septiembre y aumentaron tanto en la comparación mensual (2,2%) como en la interanual (39,5% nominal y 4,6% real). En total, sumaron fondos por $114.958 millones (US$74,6 millones).

Con el noveno mes del año computado, la provincia lleva recaudados en lo que va de 2026 al menos 5,58 billones de pesos o 3.623,3 millones de dólares. De ese total, el 51,6% corresponde a regalías ($2.882.005 millones o US$1.871 millones), el 31,5% a impuestos locales ($1.762.874 millones o US$1.144 millones) y el 16,9% a envíos de Nación ($943.235 millones o US$612 millones)

La preponderancia de las regalías en la torta de recursos viene en aumento. A modo de ejemplo, en 2023 representaban el 44% del total de los ingresos provinciales. Desde entonces tuvieron una expansión en términos reales del 62,4%, lo que contrasta con los impuestos locales y los fondos nacionales, cuyas variaciones en el mismo periodo fueron de 9,6% y -14,8%.

Neuquén y su comparación con otras provincias

El llamado efecto Vaca Muerta tal vez puede medirse con mayor claridad si la comparación se hace con provincias como Córdoba, Santa Fe o Mendoza, más allá de las diferencias en la estructura tributaria de cada una.

En septiembre la recaudación de Neuquén con las regalías representó el 85% de la de Córdoba, que tiene casi cinco veces su población y recaudó durante el mes pasado $870.095 millones (US$565 millones). Al descontar los pagos de las empresas petroleras, la proporción llega hasta el 38%.

Aun sin regalías, Neuquén recauda por habitante el doble que Córdoba Recaudación de septiembre de 2026, en millones de pesos Total Por habitante Neuquén: impuestos provinciales y fondos de Nación Neuquén: regalías Córdoba Población: Censo 2022 (INDEC). Las estructuras tributarias de cada provincia difieren. Fuente: Subsecretaría de Ingresos Públicos de Neuquén y organismo de recaudación de Córdoba. Elaboración: Diario Río Negro.

En el caso de Santa Fe, la recaudación neuquina sin considerar los envíos de Nación prácticamente duplicó a la que registró la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro en agosto: $631.438 millones (US$410 millones) contra $335.309 millones (US$217,7 millones). Con Mendoza, en tanto, la relación fue casi de 4 a 1 en ese periodo.

Al realizar la comparación per cápita, la diferencia también es impactante. Utilizando como referencia las estadísticas del censo 2022, la provincia recaudó en septiembre $1.049.988 por habitante (US$681,8) y superó ampliamente a Córdoba, que tuvo ingresos equivalentes $226.534 por habitante (US$147,1).

Es válido aclarar que la producción primaria tanto en Córdoba como en Santa Fe, provincias conocidas precisamente por el impulso de la agricultura y la ganadería, no paga Ingresos Brutos.

El factor del barril

Buena parte de la explicación del aumento registrado por las regalías en septiembre puede hallarse en el precio del barril de petróleo.

Para su liquidación se utiliza la producción y el valor promedio del mes inmediatamente anterior. De ese modo, las que se registraron en agosto lo hicieron con el nivel de julio y las de septiembre, con el de agosto, mes en el que la cotización fue superior por el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente.

Lo anterior se observa en el rendimiento de las regalías que se pagan por petróleo y aquellas que lo hacen por el gas. Mientras que las primeras pasaron de $264.000 millones en agosto (US$171,4 millones) a $320.000 millones a septiembre (US$207,8 millones), las segundas se mantuvieron estables en el orden de los $95.000 millones (US$61,7 millones).

Las regalías duplican lo que deja Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial Recursos de septiembre de 2026 por fuente, en millones de pesos Regalías Impuestos provinciales Impuestos nacionales Por cada $1 que pagó el impuesto Inmobiliario, entraron $135 por regalías. Fuente: Subsecretaría de Ingresos Públicos de Neuquén. Elaboración: Diario Río Negro.

La situación tributaria señalada parecería explicar el anuncio que concretó el miércoles el gobernador Rolando Figueroa para eliminar desde 2028 el impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas que contraten neuquinos.

El crecimiento de los recursos también dota de un mayor margen fiscal al Gobierno provincial de cara a la redacción del presupuesto 2027. El Ejecutivo tiene tiempo hasta fin de mes para girar el proyecto de ley a la Legislatura, aunque fuentes oficiales informaron que el objetivo es hacerlo entre el 15 y el 20 del corriente.

En paralelo, la administración de La Neuquinidad deberá sortear la negociación salarial de los docentes antes de fin de año. ATEN, el gremio que representa al sector, ya realizó esta semana un pedido formal para que la paritaria sea reabierta.

El presupuesto de 2026 tenía previsto destinar una partida cercana a los 6,3 billones de pesos (US$4.090 millones) para gastos corrientes, de los cuales 67% correspondía a la masa salarial: 4,2 billones de pesos (US$2.727 millones).