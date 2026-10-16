El Gobierno busca capitalizar la sesión fallida por el DNU 70 y llevar el proyecto de Malvinas a Diputados Foto: NA

Luego de la sesión frustrada del jueves 15 de octubre en el recinto, el oficialismo planea incorporar al temario de la próxima sesión especial en la Cámara baja el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas.

El próximo plan del Gobierno para Diputados

La oposición buscaba avanzar contra el DNU 70/2023 de Javier Milei, pero la falta de quórum obligó a suspender el debate. El oficialismo celebró el resultado como un triunfo y ahora busca capitalizar la situación para impulsar temas prioritarios para el Ejecutivo.

En la sesión pactada para la semana próxima en Diputados, el bloque libertario sumará el proyecto sobre Malvinas, el cual establece un régimen sancionatorio por la explotación económica no autorizada en el archipiélago.

Desde La Libertad Avanza prevén emitir dictamen el martes 20 de octubre en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, para llevarlo al recinto al día siguiente.

El temario previsto incluye también iniciativas sobre discapacidad, deudas familiares, Inviolabilidad de la Propiedad Privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y combate al vandalismo rural. Respecto a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el oficialismo confirmó que mantendrá el texto integral enviado por el Ejecutivo, descartando desacoplar los capítulos referidos a Malvinas.

Por otra parte, el calendario prevé tratar el dictamen del Presupuesto 2027 en el recinto el 18 de noviembre e incorporar hacia fin de año temas como las modificaciones del Senado a la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral, sujeta al envío formal del proyecto por la Cámara alta.