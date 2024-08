El Gobierno de Javier Milei prepara la «letra chica» de la reforma laboral: «Se viene más libertad»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó los cambios que prepara el gobierno de Javier Milei. «Se viene más libertad», lanzó.

Esta semana se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, según precisó el funcionario. También se anunciarán cambios en los regímenes informativos y modificaciones en el régimen de firma digital.

«Se viene más libertad. Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos«, dijo Sturzenegger en diálogo con el canal de noticias TN.

El Gobierno de Javier Milei prepara cambios para la desregulación del Estado: se reglamentará la reforma laboral

Para empezar, el ministro habló de la Ley Bases sobre la cual se viene trabajando en su reglamentación. «Le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año haya una reforma importante en la estructura del Estado«, enfatizó.

En ese contexto, aseguró que entre esta semana y la siguiente se estima que va a estar la letra chica del capítulo de la reforma laboral.

«Las relaciones laborales en el país tienen una carga de incertidumbre y mucho costo asociado al proceso de indemnización y de despido. Eso le aumenta el costo a las pymes y empresas. Hay industrias que resolvieron esto, como la UOCRA, que hizo un sistema laboral donde la gente tiene períodos de empleo y permite transicionar su trabajo. Se pusieron de acuerdo la parte empresaria y la sindical para armar un esquema que resuelve el problema basado en su industria. El objetivo ahora es que todas las industrias puedan hacer su propio convenio y resolver ese problema. No hay ninguna resistencia de los empresarios ni de los sindicatos porque ambos ganan. ¿Quién pierde? La industria del juicio», consideró respecto a los fondos de cese.

“La idea es ofrecer un esquema que sea mejor que la ley de contrato de trabajo. Si el sistema que se arma no le conviene ni a la empresa ni al trabajador, pueden decir yo no entro. Si me vas a traer algo que no es mejor con lo que tengo hoy, me quedo con lo que estoy. No es obligatorio”, precisó.

El Gobierno de Javier Milei prepara cambios para la desregulación del Estado: modificaciones en regímenes

El ministro también anunció que este lunes el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. «Así completamos la tarea que empezamos con el DNU 70. Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al Gobierno, para que después no se hiciera nada con eso», explicó.

En los próximos días se informará modificaciones en el régimen en la firma digital: «Si hoy tenés que firmar un contrato, tenés que encontrarte en un lugar. Todos esos trámites a partir de ahora se van a poder hacer de manera remota«.