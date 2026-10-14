El Gobierno descontará el día a los estatales que adhieran al paro de ATE contra el DNU 70 de Javier Milei

El Gobierno Nacional decidió ir al choque con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y confirmó una medida de fuerza que impacta directamente en miles de trabajadores públicos: se descontará el día a todos los empleados estatales que adhieran al paro convocado para este jueves 15 de octubre.

La protesta nacional de ATE se realiza en abierto rechazo al DNU 70/2023 de Javier Milei y coincidirá con la realización de la 5° Marcha Federal Universitaria.

Paro de ATE y la medida del Gobierno

Ejecutivo nacional anunció su medida contra ATE este miércoles y explicó que el descuento será para todos los empleados de la administración pública que adhieran al paro de mañana -jueves 14 de octubre-. Según precisó el gremio, la huelga durará 24 horas e incluirá una movilización hacia el Congreso a partir de las 13:30.

La protesta de ATE repercutirá en la prestación de diversos servicios públicos, aunque se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores.

Entre las actividades afectadas figuran la recolección de residuos, el trabajo de auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios, el tránsito y las inspecciones sanitarias del Senasa en puertos y aduanas.

Asimismo, la convocatoria alcanza a organismos del sector transporte como la CNRT, los controladores aéreos y la ANAC; en esta última, la atención se limitará de forma estricta a vuelos sanitarios y oficiales.

La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con el intento de sectores opositores por debatir en Diputados la invalidez del DNU 70/2023.