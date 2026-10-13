Marcha Federal Universitaria en Neuquén y Río Negro: cuándo es, horarios y puntos de encuentro

Miles de personas marcharon en Roca en defensa de la educación universitaria. Foto: Andres Maripe.

Estudiantes, docentes, no docentes y gremios vuelven a movilizarse para exigir la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La quinta Marcha Federal se realiza en medio de un conflicto persistente, tras reiterados paros, tomas estudiantiles y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir con la norma vetada por el Presidente y ratificada por el Congreso.

La actividad central se realizará en Buenos Aires, pero también se sumarán distintas movilizaciones al interior del país para visibilizar el reclamo contra el Gobierno de Javier Milei.

Marcha universitario en Neuquén y Río Negro: todo lo que necesitás saber

La 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre, en coincidencia con la movilización contra el DNU 70/2023, cuyo tratamiento se debatirá en una sesión especial convocada por la oposición en el Congreso.

En Buenos Aires, la jornada de protesta comenzará a las 10:30 e incluirá a organizaciones estudiantiles, colectivos de endeudados, personas con discapacidad, jubilados, partidos políticos, movimientos sociales, la CGT, la CTA e inquilinos agrupados. En tanto, en Neuquén y Río Negro se prevé una amplia adhesión.

El gremio docente universitario ADUNC confirmó su participación y anunció una conferencia de prensa para este miércoles 14 a las 9:30. «Se realiza en unidad intersindical junto con autoridades de la UNCo, ante la inminente Marcha Federal que tendrá sus réplicas en todo el territorio del Comahue», señalaron.

Por su parte, Cediunco ratificó distintas actividades para el jueves 15:

Roca: concentración a las 17 en la Plaza San Martín y marcha a las 18.

concentración a las 17 en la Plaza San Martín y marcha a las 18. Neuquén: concentración a las 17 en el playón de la UNCo y movilización a las 18.

«Exigimos la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto 2027 que garantice la educación pública», enfatizaron desde el gremio.

En Bariloche, desde la sede de la UNCo informaron que la marcha concentrará a las 17:30 en la intersección de Onelli y Moreno, aunque a partir de las 15 habrá una confección de carteles y banderas en el CRUB.