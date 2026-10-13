Paro nacional de ATE contra el DNU 70 de Milei: qué servicios se verán afectados en todo el país este jueves 15 de octubre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para este jueves 15 de octubre. La medida, que regirá por 24 horas, afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, además incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país.

Paro de ATE

El reclamo central, según lo informó el gremio, será la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei cuando inició su gestión.

En la Ciudad de Buenos Aires, ATE se concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar la norma. La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las universidades públicas.

La conducción nacional del gremio formalizó la convocatoria mediante una comunicaicón presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano.

En la notificación, el gremio anunció que será una «Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones» en toda la Administración Pública Nacional.

Paro de ATE: los servicios que se verán afectados en todo el país

La protesta repercutirá en la prestación de los distintos servicios público. Según lo informado por ATE, solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.

Entre las actividades que podrían verse afectadas figuran la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios, las tareas de agentes de tránsito y los controles sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.

La convocatoria también comprende a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, entre ellos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De acuerdo con el anuncio gremial, en este último organismo se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.

ATE anticipó, además, restricciones en la atención del PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se atenderían exclusivamente emergencias.