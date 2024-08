El Gobierno habló sobre la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández: «Deberían ordenar la detención»

Tras la denuncia penal de la ex primera dama Fabiola Yáñez por violencia de género, desde el Gobierno nacional aseguran que la justicia «debería ordenar la detención» del expresidente Alberto Fernández. Así lo sostuvo el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto.

“Puede ir preso. Hay casos similares con detenidos. Él está hostigando a los testigos. Cualquier hijo de vecino estaría preso», sentenció en declaraciones con Cadena 3 Rosario.

A través de su cuenta de X, el secretario planteo: “Qué espera la Justicia para poner preso a Alberto Fernández??”. Además, se preguntó si hubiera ganado el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el balotaje si la exPrimera Dama “hubiera tenido protección”. “¿Se habrían investigado las lesiones en contexto de violencia de género?”, insistió.

Por su parte, indicó: «Cada hecho tiene una pena de 2 años, pero si son cinco hechos, la pena es de 10 años. Debería tener una pena grande por violencia de género, hostigar a la víctima, violar su decreto presidencial”.

Tras la filtración del video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato, en el que se los ve tomando alcohol en la Casa Rosada, el funcionario planteó: “Mientras estábamos todos recluidos en nuestras casas, él haciendo eso con esta chica. Maltrató a los que salían”.

«Hasta dónde llegaba la impunidad. A él no le pasaba nada. Violó la ley que él mismo firmó”, planteó Sotto, y concluyó: “Lo que interesa es la transparencia, lo que él hizo, lo que pasó. No se están mostrando intimidades: el video lo grabó Fernández, no un espía”.

Con información de Noticias Argentinas.