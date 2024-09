El Gobierno irá por las reformas electorales antes de debatir el Presupuesto 2025 en Diputados

Antes de debatir la ley de Presupuesto 2025, el oficialismo y la oposición aliada buscarán avanzar con dos reformas electorales en la Cámara de Diputados. Por un lado, la boleta única de papel, que volvió con cambios del Senado y fue reivindicada por Javier Milei en su discurso del domingo. Por otro, la “ficha limpia” para impedir candidaturas de personas condenadas por corrupción, un viejo proyecto del PRO al que se subió el presidente.

Hasta hace unos meses, el Gobierno se mostraba decidido a impulsar la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero terminó de convencerse de que no contaba con los votos ni el tiempo suficiente. Tras los consejos que le llevaron Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal), la Casa Rosada aceptó el camino de las reformas parciales que ya estaban en el Congreso y tenían más posibilidades de prosperar.

La boleta única fue aprobada en el Senado el jueves pasado, pero recibió cambios y volvió a la Cámara baja. Los tiempos para poder implementarla en los comicios legislativos del año próximo apremian, sobre todo por las licitaciones que deben ponerse en marcha. Por eso, la oposición aliada presiona con la idea de dictaminar la semana próxima y sesionar la siguiente, con la BUP y la “ficha limpia”.

Las modificaciones en la boleta única fueron impulsadas por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, un funcionario últimamente involucrado en la primera línea de las negociaciones. El PRO, el radicalismo y Encuentro Federal todavía no dieron el debate interno, pero el ánimo que prevalece es que salga alguna de las dos versiones, para no dilatar la ley.

Entre las principales modificaciones, se cambió el diseño de la boleta y se reemplazó el de Córdoba por el de Mendoza. De esta manera, la papeleta estaría dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y columnas verticales para cada agrupación política. En el modelo cordobés es a la inversa.

“Para nosotros la boleta única es gananciosa en cualquiera de sus versiones. El modelo cordobés es el mejor, pero si hacer observaciones significa demorar el tema, no las vamos a hacer. Es preferible el modelo mendocino a no tener boleta única”, afirmó a La Voz un representante del oficialismo cordobés.

Un segundo dirigente de ese espacio consultado por este medio tampoco objetó lo aprobado en el Senado. Y en la UCR lo ven con buenos ojos.

La discusión principal parece girar en torno a otro cambio que hizo la Cámara alta para eliminar el casillero de voto por lista completa, que genera un “efecto arrastre” del candidato presidencial. Se quitó porque el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, advertía que perjudicaba a partidos provinciales que compiten con “boleta corta”. El voto de su senadora, Mónica Silva, era clave para destrabar el proyecto.

En Diputados, la idea de reintroducir esa opción (que sí figura en el modelo cordobés) germina entre los diputados de provincia de Buenos Aires que ingresaron por la lista de Patricia Bullrich. Las voces más escépticas ven que, como dice la canción infantil, cada cual atiende su juego, según su situación política y electoral.

La «ficha limpia» logró dictamen y se encamina a Diputados

Por otra parte, este martes avanzó la “ficha limpia” en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Se firmaron cinco dictámenes separados: el de mayoría fue de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica; y hubo uno de Unión por la Patria; uno de Encuentro Federal; uno del radical Fernando Carbajal, ex juez de Formosa; y uno de rechazo del Frente de Izquierda.

El despacho de mayoría está basado en una vieja propuesta de Silvia Lospennato (PRO) y establece que personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán ser candidatas a cargos nacionales. Los cordobeses Juan Brügge y Oscar Agost Carreño, junto a la bonaerense Margarita Stolbizer, también promueven el doble conforme, mientras que Unión por la Patria quiere que haya condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia y el radical Carbajal sostiene que es suficiente con una condena de primera instancia.

En cuanto a los delitos, el dictamen mayoritario contempla enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros.

Unión por la Patria y Encuentro Federal proponen incorporar más delitos para inhabilitar candidatos, como los de orden económico o los que atentan contra la seguridad de la Nación. Carbajal dio un paso más y sugirió incorporar todos los delitos con pena mayor a tres años de prisión, es decir, no excarcelables.

Lospennato, quien junta los votos para la sesión, está abierta a cambios si es necesario para que salga la media sanción, después de un intento fallido durante el gobierno de Cambiemos. De todos modos, aún restará el Senado, donde los impulsores de la ley ven menos entusiasmo. “Siempre fue un refugio de corruptos”, lamentaron en el PRO.

Corresponsalía Buenos Aires