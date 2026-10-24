El Gobierno negocia un dictamen relámpago para el proyecto Malvinas tras cortocircuitos internos

El Gobierno acelera las negociaciones para destrabar el proyecto de ley sobre la causa Malvinas y lograr el dictamen en la Cámara de Diputados el próximo martes. La iniciativa, impulsada desde Balcarce 50 por el asesor presidencial Santiago Caputo, atravesó días de tensión y expuso diferencias internas con el sector que encabeza el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El viernes por la mañana, en una reunión reservada en Casa Rosada, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, recibieron a la diputada Silvina Giudici y a Adrián Pagán, secretario parlamentario cercano a Menem. En el encuentro acordaron incorporar modificaciones sugeridas por los bloques del PRO, la UCR, el MID y el PJ, principalmente en el régimen sancionatorio. Desde el entorno presidencial aclararon que los cambios «no serán sustanciales».

Pese al pedido de un sector de la oposición, el Ejecutivo descartó dividir la iniciativa para votar únicamente el paquete de sanciones a empresas. Tampoco habrá modificaciones en el capítulo sobre sanciones por injerencia extranjera ni en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre este organismo, en el oficialismo remarcaron que es una órbita del Poder Ejecutivo y que los legisladores participarán únicamente como miembros no permanentes ante asuntos de competencia legislativa.

Las demoras en el tratamiento avivaron los contrapuntos entre el espacio Las Fuerzas del Cielo y el grupo vinculado a Menem. En el entorno de Caputo sospecharon de una maniobra para retener el debate, luego de que el expediente quedara fuera del temario en la sesión del 21 de octubre. Dirigentes del sector más alineado con el asesor atribuyeron la traba a celos políticos.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados rechazaron las acusaciones y aseguraron que las diferencias respondieron a discusiones técnicas y a objeciones planteadas por aliados. «Se hace el mayor esfuerzo para que salga», afirmaron cerca del titular del cuerpo legislativo, donde confían en alcanzar el dictamen esta semana.

El equipo que negocia la redacción en Diputados junto a Caputo está integrado por Giudici, Laura Rodríguez Machado, Mariel Castelnuovo, Federico Mayoraz y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

A las rispideces parlamentarias se sumaron observaciones desde Estados Unidos. Enviados de la administración de Donald Trump trasladaron su inquietud por el impacto del régimen sancionatorio en empresas estadounidenses que operen de forma directa o indirecta con la zona de las islas. Si bien Balcarce 50 no confirmó retoques en el articulado sobre compañías asociadas, se prevén ajustes en la redacción del capítulo orientado a publicaciones periodísticas con financiamiento o injerencia externa.

Con la meta de obtener la media sanción antes de que finalice octubre, las autoridades parlamentarias prevén emitir dictamen de comisión el martes para llevar el proyecto al recinto de manera inminente.