Javier Milei celebró un fallo a su favor y propuso un «súper RIGI para la súper inteligencia»

El presidente Javier Milei participó de la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, donde celebró la decisión judicial que determinó que no hubo delito en la investigación vinculada con una criptomoneda y denunció una operación para dañar la investidura presidencial.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas”, afirmó al comienzo de su intervención. En ese marco, expresó: “Intentaron un golpe de estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”.

Milei planteó un esquema de incentivos para atraer proyectos de inteligencia artificial

El mandatario sostuvo que el próximo paso es profundizar la desregulación y la baja de impuestos, a medida que lo permita el superávit, para hacer más competitiva la economía. “Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”, aseguró. En ese contexto, destacó: “Tenemos cerrado el programa financiero del año que viene”.

En materia de inversiones, señaló que el RIGI cuenta con proyectos sobre la mesa por US$210.000 millones y destacó su potencial para el desarrollo energético, minero e industrial. “Es la mejor política industrial del último siglo y va a desatar una nueva revolución industrial en la Argentina”, expresó.

Vinculó también las ventajas energéticas y climáticas del país con la posibilidad de atraer centros de datos y desarrollar la inteligencia artificial. “Necesitamos un súper RIGI para la súper inteligencia”, planteó. Sobre esta línea, agregó: “Partimos de atrás, pero el talento argentino es inigualable; es una oportunidad que se presenta una vez cada muchas décadas y no podemos desaprovecharla”.

Reafirmó el alineamiento con Occidente y la apertura comercial. “El mundo libre necesita proveedores confiables de energía, alimentos y minerales”, señaló. Al respecto, sostuvo: “Nosotros podemos ser ese proveedor”.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También estuvieron presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich.