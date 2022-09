El intendente de Añelo negó su vínculo con Jonathan Morel: «Nunca tuve contacto y no hay nada que esconder»

El intendente de Añelo, MIlton Morales se despegó de las versiones que lo vinculan con el líder Revolución Federal, Jonathan Morel, quien está involucrado en una denuncia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por hablar en Twitter Space de la posibilidad de matar a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner. “Nunca tuve contacto con él”, aseguró Morales.

“No lo conozco, no sé quién es, y si en alguna oportunidad ha estado en Añelo no lo sé. Nunca he tenido vínculo o contacto con él.”, dijo a RÍO NEGRO.

Jonathan Morel aseguró que una diseñadora contrató a la carpintería que él montó en Boulogne –en la que aprendió el oficio por YouTube, para hacer un trabajo en un hotel de Neuquén que sería un emprendimiento de Caputo Hermanos, según señaló Página 12. Precisó que los trabajos fueron en un edificio en Añelo.

El medio nacional expuso que el nombre del líder de Revolución Federal ya circulaba en la Justicia porque la Unidad de Información Financiera (UIF) le avisó a la jueza María Eugenia Capuchetti y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que había recibido un pago sospechoso de casi 2 millones de pesos.

Miltón Morales marcó que las declaraciones que brindó Morel a la Justicia, le sorprendieron, porque “no lo conozco y obviamente mis abogados ya están al tanto para ponernos a disposición de la Justicia y que se investigue todo lo que haga falta. No hay nada que esconder”.

También desmintió que haya formado parte Morel de unos trabajos de carpintería en la localidad. “Nosotros tenemos carpinteros que trabajan para la municipalidad, pero que son locales”, sostuvo.

El intendente si mencionó que la firma Caputo Hermanos llevaron adelante un “desarrollo importante en Añelo de edificios”, en la cual ya finalizó la primera etapa, que fue la primera torre de unos 60 departamentos, y están por comenzar la segunda.