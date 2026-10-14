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El ISSN inició la remodelación de su histórico hotel en San Martín de los Andes

El proyecto contempla la renovación del mobiliario, la iluminación, los pisos y el sistema eléctrico. Mientras duren los trabajos, el organismo garantizará el alojamiento de los afiliados derivados por tratamientos médicos.

Ariela Pietrantuono

Por Ariela Pietrantuono

El establecimiento ingresará en un cierre temporal programado. Foto: gentileza.

El establecimiento ingresará en un cierre temporal programado. Foto: gentileza.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) inició las obras de remodelación de su hotel en San Martín de los Andes, con el objetivo de actualizar las instalaciones y mejorar las condiciones de accesibilidad.

Desde la institución anunciaron que el establecimiento ingresará en un cierre temporal programado por la magnitud de las obras, mientras que el servicio de hospedaje para afiliados derivados por tratamientos médicos seguirá garantizado.

Modernización del Hotel ISSN: los trabajos previstos

La remodelación contempla el recambio de las alfombras de pisos y paredes, la incorporación de nuevo mobiliario, la modernización de la iluminación y la instalación de cerraduras tecnológicas.

También se renovarán los espacios comunes con la instalación de pisos de alto tránsito en pasillos y se transformará la sala de reuniones en un espacio multipropósito, equipado para congresos, jornadas y encuentros institucionales.

Además, se resolvió avanzar en la renovación integral del tendido eléctrico del edificio para garantizar los estándares de eficiencia energética y seguridad para el futuro.

Hospedaje para afiliados con tratamientos médicos

Además de su uso turístico, el hotel funciona como un espacio de contención, descanso y hospedaje para los afiliados derivados por razones de salud o tratamientos médicos en San Martin de los Andes.

Durante el período que demanden las obras, el servicio de hospedaje para afiliados que deban viajar a la localidad por derivaciones o atención médica estará 100% garantizado.

El ISSN formalizó convenios con otros hoteles de la localidad para que ningún afiliado o acompañante quede sin alojamiento y contención mientras dure la obra del edificio propio.

El financiamiento para la obra se obtendrá a partir de la recuperación de fondos del nuevo sistema de gestión de coseguros.


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San Martin de los andes

tratamiento médico

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) inició las obras de remodelación de su hotel en San Martín de los Andes, con el objetivo de actualizar las instalaciones y mejorar las condiciones de accesibilidad.

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