Portezuelo Grande: Neuquén licitó el estudio ambiental para construir un canal aliviador

El dique Portezuelo Grande (parte del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados) comenzó a construirse a finales de 1969 y entró en operación en 1972 (Archivo)

La Provincia de Neuquén avanzó con una nueva instancia para la construcción del canal aliviador del dique Portezuelo Grande, una obra proyectada para reforzar la seguridad hídrica de la cuenca del río Neuquén y reducir el riesgo para las poblaciones, áreas productivas e infraestructura ubicadas aguas abajo.

Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén, Emhidro, convocó a la Licitación Pública Nº 02/2026 para contratar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto Canal Aliviador Portezuelo Grande.

La apertura de las ofertas está prevista para el 13 de noviembre de 2026 a las 11. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (Codineu). El pliego se encuentra disponible en esa plataforma oficial.

El llamado fue publicado el 13 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia. El lugar previsto para la apertura es Diagonal Alvear 121, primer piso, de la ciudad de Neuquén.

El diagnóstico que encendió la alerta

La decisión de avanzar con el proyecto se apoya en un estudio técnico elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El informe, finalizado en abril de 2026, analizó el funcionamiento actual del sistema de Portezuelo Grande y detectó una reducción significativa de su capacidad de evacuación. El deterioro está asociado principalmente a la acumulación de sedimentos y vegetación en las obras de toma.

Según el estudio, la capacidad real de evacuación cayó un 40% en el vertedero frontal y más de un 20% en el derivador.

El diagnóstico también evaluó el comportamiento del sistema ante crecidas extraordinarias. Para esos escenarios se consideraron eventos con períodos de retorno de hasta 2.000 y 10.000 años, tomando como referencia episodios históricos como las crecidas de 2006 y 2023.

Un canal para aumentar la capacidad

El proyecto seleccionado es la denominada Alternativa 2F4000. Contempla la excavación de un canal de 1.620 metros de longitud para conectar directamente el río Neuquén con el embalse Los Barreales.

La obra permitiría evacuar hasta 4.000 metros cúbicos por segundo adicionales durante eventos extremos. De esta manera, la capacidad global de evacuación del complejo superaría los 18.000 metros cúbicos por segundo.

Uno de los objetivos centrales es reducir el riesgo de sobrepaso del dique Portezuelo Grande, una situación especialmente crítica debido a las características de una presa construida con materiales sueltos.

El proyecto incluye además un terraplén fusible ubicado a cota 427,30 metros. Su función será evitar que el aliviador entre en funcionamiento durante crecidas ordinarias o menores y limitar su activación a eventos de mayor magnitud.

Cómo funcionará el aliviador

De acuerdo con el estudio técnico, el sistema está diseñado para responder ante eventos con períodos de retorno superiores a 17 años. El terraplén fusible permitirá que el canal permanezca inactivo frente a crecidas habituales y se active cuando los caudales superen determinados niveles.

La evaluación realizada bajo estándares internacionales de seguridad de presas plantea una reducción del riesgo de falla asociado al sobrevertido.

La intervención también requiere resolver el impacto de la nueva traza sobre la infraestructura vial existente.

El proyecto contempla la construcción de un badén revestido y obras de protección mediante colchonetas tipo Reno y hormigón ciclópeo. El objetivo es preservar la transitabilidad y garantizar la estabilidad de las estructuras vinculadas al cruce.

Qué impacto busca evitar

El canal aliviador está pensado como una obra de seguridad para un sistema que tiene incidencia sobre una amplia zona del norte de la Patagonia.

La derivación de los excedentes hacia los embalses Los Barreales y Mari Menuco permitiría mejorar la capacidad de regulación del agua durante eventos de magnitud y reducir la exposición de la infraestructura hidroeléctrica y vial.

Entre las instalaciones que se busca proteger se encuentran las estructuras energéticas de Planicie Banderita y El Chañar.

El efecto también alcanzaría a las áreas urbanas y productivas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que se encuentran aguas abajo del sistema del río Neuquén.

El próximo paso

La licitación convocada por EmHIDRO no es todavía la licitación para construir el canal. El objeto del llamado es específicamente la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto.

Ese estudio deberá completar la evaluación de los efectos que tendría la obra y forma parte de las instancias necesarias antes de avanzar hacia su ejecución.

La Provincia ya cuenta con los estudios hidráulicos y de factibilidad técnica que definieron la alternativa 2F4000 y ahora inició la instancia ambiental.

La apertura de las ofertas está fijada para el 13 de noviembre. A partir de ese proceso, el proyecto deberá atravesar las etapas correspondientes para avanzar hacia una eventual licitación de la construcción del canal aliviador de Portezuelo Grande.