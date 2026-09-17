Coseguros: el ISSN explicó cómo es el procedimiento de pago para los afiliados con deudas en Neuquén

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén sostiene la caja jubilatoria de los estatales. Foto: Florencia Salto.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) reglamentó la semana pasada el procedimiento para el cobro de deudas por coseguros. La medida instrumentó un modelo de certificación y estableció plazos para que los afiliados, que en la provincia son unos 220.000, puedan cancelar sus obligaciones.

La decisión se difundió en el Boletín Oficial del viernes y fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Administración de la obra social, órgano que se encuentra integrado por representantes gremiales y del Poder Ejecutivo.

Noelia Barainca, coordinadora de Asesoría Letrada del ISSN, explicó que la resolución apunta a «reorganizar» el cobro y no a “endurecer” el proceso, como se había informado en un primer momento.

Recordó que en febrero de 2024 la obra social puso en marcha un nuevo procedimiento para el pago de coseguros, que empezaron a abonarse de forma digital con la entidad. Hasta entonces estos se cancelaban directamente en el centro de salud, por un 20% del total de la prestación.

La modificación exigió una adecuación administrativa, explicó la funcionaria, quien detalló que el objetivo fue avanzar con la redacción de un procedimiento que facilitara la prestación efectiva del servicio.

Plazos para los pagos y las intimaciones

El modelo publicado la semana pasada establece plazos de pago y de intimación para los afiliados que se encuentren en esta situación, garantizando «el debido proceso y el derecho de defensa».

De acuerdo a Barainca, las facturas tendrán un primer plazo para ser canceladas de 30 días hábiles. Luego se abrirá otro periodo de 10 días hábiles para que el afiliado notifique alguna objeción o desconozca la prestación.

El ISSN, de no haber acuerdo, tendrá la facultad de realizar una primera intimación, de carácter administrativa. Tras esa instancia, podrá avanzar con una segunda intimación, esta vez a través de una carta documento.

Barainca dijo que la intención es que la ejecución de las deudas se pueda resolver antes de pasar a la Justicia, lo que eleva los costos y demora los plazos de cobranza.

El ISSN también lanzará planes de financiamiento

Señaló que la entidad otorgará planes de financiamiento y desistirá de cobrar intereses para favorecer los pagos. Los afiliados, además, podrán adherir sus deudas al débito automático, decisión que será beneficiada con un descuento del 5% en los coseguros futuros.

Los saldos pendientes se podrán ver y cancelar desde el sitio web oficial. Además, tanto las notificaciones que se hagan por mail como las que se concreten por llamada telefónica serán de carácter institucional.

La representante legal aclaró que el ISSN, en ningún caso, procederá a realizar descuentos compulsivos sobre los salarios. Y que de implementar algún esquema de pago por medio de una cuenta sueldo, será en común acuerdo con el adscripto.

En esa línea indicó que la Contaduría General estará capacitada para registrar la deuda existente y generar la certificación. No obstante, reiteró que desde la entidad «no tenemos accesos a los sueldos».

Actualmente alrededor del 20% de los afiliados del Instituto tienen deudas por coseguros, estimación que también motivó el lanzamiento del nuevo formato de cobro.

La posesión de deudas tampoco significará un impedimento total para las prestaciones turísticas de la entidad, sino que generará recortes puntuales en iniciativas como los sorteos para estadías en los hoteles de la obra social.