Agentes municipales de Cutral Co recibirán un bono extraordinario

Los trabajadores municipales cutralquenses y el personal que se desempeña bajo diferentes programas de empleo percibirán un ingreso extra. Se trata de un aporte de $150 mil que está contemplado en el mes de la familia y el día de la madre. Se confirmó que el pago será el próximo viernes.

El Ejecutivo cutralquense lo acordó con representantes de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado.

De acuerdo a lo informado, el intendente Ramón Rioseco y el representante de la junta interna, Juan Antío, acordaron el bono extra que se firmó esta mañana en el despacho municipal.

La medida alcanza no solo a los agentes municipales de planta permanente, sino al personal contratado, a monotributistas que prestan servicios personales y a beneficiarios de programas municipales de empleo y capacitación.

«Para nosotros ese un regalo, en tiempos duros que vive el país, tanto económica como socialmente. Creemos que nuestros compañeros y compañeras lo van a recibir con mucha alegría», refirió el dirigente gremial Antío.

A su turno, el jefe comunal, Rioseco destacó que octubre es un mes especial que está considerado como de la familia y de la madre. «El año pasado comenzamos con esta reivindicación, que para nosotros es un reconocimiento a los trabajadores», sostuvo.

«En esta oportunidad acordamos un aporte especial de $150.000 que alcanzará a todo el universo de trabajadores que depende de la municipalidad», concluyó. Por otra parte, se aclaró que cada beneficiario tendrá acceso al dinero anunciado el próximo viernes 16, a través de los medios habituales de cobro. Aquellos que están bancarizados lo verán impactado en sus cajas de ahorro.