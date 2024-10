El petrolero Rucci en modo protesta no irá a la AOG Patagonia que se hace en Neuquén

El secretario General del Sindicato Petrolero, Marcelo Rucci, reveló que no va a asistir a la muestra del petróleo y gas nacional que se desarrollará en Neuquén desde el miércoles hasta el viernes, “porque no quiero ser cómplice”.

Abundó sobre ese concepto: “Cuando hablan de crecimiento siguen dejando afuera a la gente, a los pueblos que están padeciendo este tipo de situaciones, la situación de los trabajadores, de la vida”.

Rucci está disgustado con la ausencia de respuestas ante la muerte de Miguel Fernández en el yacimiento Bajada del Palo Oeste el martes 8 de octubre, situación a la que se sumó el fallecimiento de dos vecinas de Rincón de los Sauces que transitaban por la deteriorada y colapsada Ruta Provincial 7.

Nación hizo una primera convocatoria en la que no hubo conclusiones y para esta semana volvió a llamar a las operadoras y al gremio.

“Yo no voy a asistir, quiero respuestas, no a mí, tienen que dar respuestas a la sociedad”, dijo y agregó: “Se vinieron a instalar a Neuquén y generaron muchísima riqueza, pero para ellos y no se ve que sea distribuida en cosas mínimas como infraestructura, rutas u otras necesidades de los pueblos como escuelas, de eso no se habla”.

Cuestionó que la industria petrolera solo habla de cómo realizar más perforaciones para sacar más gas y petróleo “para generar más dólares que no se derraman en la sociedad”. Concluyó: “El valor de la vida de los habitantes de los pueblos de Neuquén evidentemente no vale nada”. “Algún día el crédito social se va a terminar”, sentenció.

Agregó que los directivos de las grandes empresas visitan por algunas horas los pueblos petroleros y no alcanzan a dimensionar las necesidades de infraestructura y del deplorable estado de las rutas que padecen sus habitantes. Atribuyó a esa razón la ausencia de empatía que tiene la industria con los habitantes de Neuquén.