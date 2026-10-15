El programa Tu Identidad va a las escuelas de Río Negro para que chicos y chicas renueven su DNI

Desde el 19 de octubre, referentes del registro civil hará una recorrida por 89 escuelas de Bariloche, Viedma, General Roca y Cipolletti. El programa está dirigido a los estudiantes de escuelas primarias que tengan entre 5 y 8 años y no hayan realizado el trámite de actualización del documento nacional de identidad (DNI).

«La actualización del DNI a esta edad es obligatoria en todo el territorio argentino y permite renovar la foto, la firma y la huella digital de cada menor«, señaló Pedro Sánchez, director del Registro Civil de Río Negro, y explicó que así se adecúa «el documento original de bebé a los cambios físicos que ha experimentado el niño, facilitando las gestiones legales y cotidianas”.

En Bariloche, las visitas comenzarán este lunes 19 de octubre en la escuela 48, ubicada en el oeste de la ciudad. En todas las escuelas hará dos turnos, por la mañana y por la tarde, de tres horas cada uno. «Primero vamos a los establecimientos más alejados y después nos acercamos a las escuelas del centro», explicó a este diario Jorge Huircapan, encargado de la delegación del registro civil en Bariloche.

Las oficinas del Registro Civil de Bariloche se encuentran en el Centro Administrativo Provincial. Archivo

La escuela 44 de Puerto Moreno y la escuela 202 de villa Mascardi continúan en el listado de los 29 establecimientos educativos que formarán parte del cronograma en esta primera etapa, que finalizará el primero de diciembre. «El próximo año seguramente vamos a empezar más temprano y vamos a poder recorrer más escuelas», aseguró el referente.

Huircapan contó que otros años ya se han acercado con el registro civil a las escuelas: «en una oportunidad, en una escuela de 126 inscriptos, realizamos casi 50 documentos de identificación. Si bien la cifra hoy ha bajado, aún existen chicos que no han actualizado su DNI». Durante el 2026, el registro civil de Bariloche visitó la escuela del barrio Las Quintas y la escuela especial 6.

Impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Río Negro, el programa Tu Identidad busca garantizar que los menores cuenten con su documentación al día para realizar trámites escolares, oficiales y de salud, gestionar prestaciones sociales y viajar dentro del Mercosur.

Durante diciembre y a lo largo de 2027, el cronograma continuará en otras localidades. Desde el ministerio, recomendaron que las familias cuyos hijos se encuentren dentro del plazo legal concurran con sus padres o tutores a alguna de las más de 60 delegaciones del Registro Civil de la provincia para realizar el trámite.

Quiénes deben hacer el trámite

La primera actualización obligatoria del DNI se realiza entre los 5 y los 8 años, junto a un progenitor o representante legal -tutor- y la partida de nacimiento del niño o niña. «El trámite comprende a todos los chicos de edad escolar entre primero a tercer grado. Si hay chicos que están por finalizar su ciclo primario y no tienen su DNI actualizado, también se lo vamos a realizar», aclaró Huircapan. La segunda actualización es a los 14 años.

«Los padres pueden verificar en el frente la fecha del vencimiento del documento, si está vencido tienen que acercarse», señaló el referente del registro civil, y recordó la importancia de tener el documento actualizado: «todavía nos encontramos con DNIs vencidos cuando vienen a hacer permisos de viaje».

En caso de no encontrarse los padres en el momento, el Consejo Provincial de Educacion va a facilitar un formulario de autorización para que se pueda realizar la actualización de todas formas. Una vez hecho el trámite, el plazo estimado de entrega del nuevo ejemplar es de entre 10 y 20 días, por lo que se aconseja realizarla con anticipación.