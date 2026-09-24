Obra en Avenida Mosconi: el municipio de Neuquén anunció la ampliación de beneficios para 600 comerciantes, los detalles

La Municipalidad de Neuquén modificó el esquema de eximiciones tributarias para los negocios que operan en la zona de la Avenida Mosconi. A partir de un nuevo proyecto elevado por el Ejecutivo, la cobertura de este alivio fiscal pasará de los 203 locales frentistas originales a un padrón total de 600 comercios.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que la ampliación incorpora a los establecimientos ubicados en las calles transversales a la obra. El nuevo cuadrante impositivo abarcará toda la extensión desde la calle Gatica hasta el puente carretero.

Hacia los laterales del corredor, el límite norte de cobertura se fijó en las calles Alcorta y Perito Moreno, mientras que el límite sur cerrará en las arterias Montevideo, Chile y Chubut.

La escala de descuentos: quiénes dejan de pagar

La liberación del pago de la licencia comercial entrará en vigencia formalmente este 1 de octubre. Para garantizar un repunte en el sector, el beneficio se mantendrá activo durante toda la ejecución de los trabajos viales y continuará vigente hasta 90 días después de la inauguración de la avenida.

Junto a la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), el gobierno municipal delineó un sistema progresivo de quitas que toma como parámetro excluyente la facturación anual de cada local:

Eximición del 100%: Comercios con facturación menor a los $2.000 millones anuales.

Comercios con facturación menor a los anuales. Descuento del 35%: Locales que facturen entre $2.000 millones y $3.000 millones .

Locales que facturen entre . Quita del 20%: Negocios con ingresos de hasta $6.000 millones .

Negocios con ingresos de hasta . Reducción del 15%: Establecimientos con facturación de hasta $10.000 millones .

Establecimientos con facturación de hasta . Descuento del 10%: Comercios que facturen hasta $15.000 millones.

La puesta en marcha de este esquema tributario representará un costo fiscal directo de $1.000 millones para las arcas de la ciudad. El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, enmarcó la iniciativa como una respuesta directa a la caída del consumo generada por el contexto macroeconómico y salarial del país.

Desde el sector privado, los directivos de Acipan ratificaron que el proyecto recepta las demandas unificadas de los empresarios para sostener el nivel de actividad en la zona.

En paralelo al alivio contable, los equipos técnicos del municipio ya trabajan en el diseño de nuevas vías de accesibilidad. El objetivo a corto plazo es mejorar la señalización y garantizar el flujo peatonal y vehicular hacia las vidrieras comerciales mientras las máquinas operan en el centro de la traza.