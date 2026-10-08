Parque Industrial Capital de Neuquén: la hoja de ruta para acceder a los lotes y hasta 10 años de beneficios fiscales

La Municipalidad de Neuquén presentó hoy en el Casino Magic el plan de ejecución del Parque Industrial Capital (PIC) que se va a desarrollar sobre la Ruta 67 con el objetivo de concentrar nuevas inversiones, ampliaciones y relocalizaciones de empresas neuquinas. En el encuentro estuvieron presentes el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, además de funcionarios municipales y provinciales.

El proyecto recibió la preinscripción de 606 empresas, que solicitaron más de 1.300 hectáreas. El Municipio enviará dos ordenanzas al Concejo Deliberante para establecer el precio promocional, el régimen fiscal y habilitar la comercialización de los lotes.

Durante la presentación, el Ejecutivo explicó los avances del plan y definió la hoja de ruta que deberán atravesar las firmas para acceder a los lotes, concretar las inversiones y obtener los beneficios fiscales previstos.

El cronograma tiene cuatro fechas centrales

El primer paso será el 12 de octubre, cuando las empresas preinscriptas recibirán por correo electrónico un formulario con carácter de declaración jurada. Mediante este canal deberán precisar la actividad y proceso productivo que van a desarrollar, la superficie que proyectan construir, la cantidad de empleo prevista, los plazos y montos de inversión.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, explicó que esa información será utilizada para avanzar en la distribución definitiva de las empresas dentro del Parque y que será necesaria para continuar con el proceso de compra. También precisó que en el mismo correo las firmas van a poder conocer el precio promocional de la tierra.

Las cuatro fechas pactadas del cronograma para las empresas que quieran forman parte del PIC.

Tres días después se va a dar el primer paso legislativo. El 15 de octubre se presentará ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que va a fijar el régimen de promoción fiscal y el precio promocional para las inversiones. La iniciativa también va a contemplar la adhesión municipal a la ley provincial 3502, Invierta Neuquén, para articular los incentivos de la Provincia y la ciudad.

El acceso a los beneficios estará condicionado al cumplimiento de los plazos de inversión. Una vez que se reciba el boleto de compraventa, las empresas van a tener cuatro años para concretar sus proyectos. Uno para presentar la obra y otros tres para ejecutarla. Durante los primeros 365 días, las firmas deberán ingresar su proyecto ante Obras Particulares de la Municipalidad. En ese período tendrán costo cero en la tasa por servicio a la propiedad inmueble y en el derecho de edificación. Si exceden el plazo para presentar la documentación, perderán esos beneficios.

El beneficio de mayor duración comenzará con la habilitación comercial. Las empresas que hayan cumplido las condiciones tendrán una exención del 100% de la licencia comercial durante 10 años.

Respecto a esto, Contardi explicó: «Este régimen especial es una ordenanza que va a tener un plazo de duración 10 años, es un régimen especial que van a tener ustedes seguridad jurídica, seguridad tributaria y las patentes van a entrar en un esquema diferencial en el marco de lo que se acordó en la provincia».

El esquema busca que los beneficios estén directamente asociados a la realización de las inversiones. El intendente Mariano Gaido remarcó durante la presentación que el objetivo es evitar un uso meramente inmobiliario de las parcelas. «Nosotros apostamos a los empresarios que desarrollan la industria, que generan metros cuadrados, que generan empleo», expresó.

La segunda fecha legislativa será el 12 de noviembre, cuando el Ejecutivo envíe al Concejo Deliberante otro proyecto de ordenanza para habilitar la venta de tierras y establecer los indicadores urbanísticos del nuevo Parque.

Esta normativa va a determinar las condiciones de comercialización para poder definir los tipos de construcciones y desarrollos que se podrán realizar en cada sector. En paralelo a esto, el municipio va a avanzar sobre el terreno. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, indicó: «Queremos ya en breve tener por lo menos algún sector con los lotes ya amojonados como para poder empezar a entregarlos». También se trabaja en la apertura y nivelación de calles, el cerramiento perimetral y el desarrollo de la infraestructura de servicios.

Con las ordenanzas sancionadas, el municipio fijó el 15 de diciembre como fecha de referencia para comenzar a convocar a las empresas que hayan completado la declaración jurada y avanzar con la inversión. Desde allí se podrá iniciar la firma de los boletos de compraventa, aunque el Ejecutivo espera poder adelantar el proceso si los tiempos legislativos lo permiten.

La firma será clave porque, además de formalizar la adquisición, permitirá comenzar a trabajar sobre los terrenos y se pondrán en plazos previstos dentro del régimen fiscal. “Van a poder empezar a hacer los movimientos de suelo, empezar a trabajar allá en los proyectos de presentación”, explicó Contardi.

De esta manera, antes de que las empresas puedan concretar sus radicaciones, el proyecto deberá atravesar dos instancias centrales en el Concejo Deliberante. Primero, la definición del precio y de los incentivos fiscales; después, la autorización para vender las tierras y las reglas urbanísticas que ordenarán el desarrollo del Parque.

Metalurgia, Oil & Gas y construcción lideran las solicitudes

El registro también permitió establecer qué actividades concentran el interés por radicarse en el PIC. De las 606 solicitudes, 101 corresponden a metalúrgica y mecánica industrial, 98 a Oil & Gas y energía, 96 a construcción y obras civiles; 95 a transporte y logística; 93 a servicios corporativos, tecnología y otros; 70 a industria manufacturera; y 53 a comercio y distribución.

La metalúrgica y mecánica industrial representa así alrededor del 16,7% del total, una participación que Contardi destacó por su vinculación con el desarrollo productivo provincial. Los datos también incidieron sobre el diseño físico del parque. Nicola explicó que el Municipio reorganizó parcelas y áreas comerciales a partir de las necesidades manifestadas por las firmas.

“Hemos reorganizado el amanzanamiento, reorganizado los lotes en función de la demanda”, señaló. El diseño actual contempla 771 hectáreas industriales, 59 hectáreas comerciales y 210 lotes definidos, aunque todavía puede registrar modificaciones a partir de los estudios técnicos en curso.