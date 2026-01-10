Récord en Neuquén: los comercios crecieron un 19% en 2025 y hubo casi 1.200 habilitaciones nuevas

La actividad comercial en la ciudad de Neuquén cerró el 2025 con cifras récord. Según el informe oficial presentado por la subsecretaría de Comercio, durante el último año se otorgaron 1.174 nuevas licencias, lo que elevó el total de comercios activos a 14.100.

Los datos, relevados hasta el 15 de diciembre, muestran un crecimiento interanual del 19% respecto al 2024. Sin embargo, el dato más revelador es la tendencia a largo plazo: si se compara con el escenario de 2020, el incremento consolidado del sector alcanza el 40%, teniendo en cuenta el balance entre altas y bajas.

Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio, calificó el balance como «altamente positivo» y vinculó este desempeño a dos factores: la propia dinámica de crecimiento demográfico de la ciudad y el impacto de las políticas de incentivo fiscal.

El efecto «Habilita Gratis» en Neuquén capital

Una de las claves para explicar este salto fue la implementación del programa municipal Habilita Gratis. Según precisó la funcionaria, unos 1.300 comercios accedieron a los beneficios de esta iniciativa impulsada por el intendente Mariano Gaido a fines del año anterior.

El paquete de medidas funcionó como un motor para la formalización de la economía, ofreciendo trámites sin costo (inspecciones, bromatología, licencias de vehículos) y, fundamentalmente, la eximición del pago de la licencia comercial durante los primeros seis meses de actividad. «Estas medidas permiten acompañar especialmente a los pequeños y medianos comercios, eliminando barreras económicas», explicó Cagol.

A la par del récord de aperturas, el municipio destacó que la curva de cierres o «bajas comerciales» se mantiene decreciente, lo que sugiere una mayor estabilidad en el entramado económico local.

Neuquén capital: qué se abre y dónde

El informe detalla una radiografía del consumo en Neuquén. El rubro líder indiscutido es la venta de productos alimenticios, que acapara el 24% del total de las habilitaciones (despensas, verdulerías, carnicerías). Le siguen el sector gastronómico con un 13% (restaurantes y rotiserías) y la venta de indumentaria con un 11%.

Geográficamente, el mapa comercial de la ciudad está cambiando. El relevamiento detectó un «fuerte incremento» de los locales en la zona oeste, consolidando el fenómeno del «comercio de proximidad»: los vecinos ya no necesitan trasladarse al centro para satisfacer sus necesidades básicas, fortaleciendo la economía de los barrios.