Elecciones 2023: quiénes son los posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos

El pasado 21 de abril el presidente Alberto Fernández anunció su decisión de no presentarse a la reelección en las elecciones de este año. Dijo que se pondrá al frente de la campaña del Frente de Todos para «que no vuelva la derecha» y que concentrará «todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos». A partir de ahí se calmaron las aguas en el oficialismo pero no mucho. Quiénes son hoy los posibles candidatos del Frente de Todos: quién lo dice, quién lo calla y quién mide mejor en las encuestas.

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Agustín Rossi

Esta semana, el jefe de Gabinete Agustín Rossi dio su primer informe de gestión en Diputados. Foto @DiputadosAR

Agustín Rossi es hombre de confianza del preisdente y tiene buena relación con Cristina. El actual Jefe de Gabinete es el que suena más fuerte desde el entorno presidencial. Había empezado el gobierno actual como ministro de Defensa pero en en las elecciones de 2021 fue como candidato a senador por Santa Fe. Luego retornó como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Cristina Kirchner

La vicepresidenta se considera poscipta y dijo que no sería candidata. Foto archivo.

Cristina Kirchner es la que mejor mide en las encuestas dentro del oficialismo. La vicepresidenta se consiera proscripta y que por esa razón no competiría en ninguna de las boletas del Frente de Todos. Sin embargo un amplio sector de dirigentes allegados a la vicepresidenta han insistido en que sólo ella puede «sacar el país adelante» y ganar las elecciones en una especie de operativo clamor.

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Sergio Massa

Sergio Massa, disertando en Experiencia IDEA Energía 2023. Capura de transmisión en vivo.

Son fuertes los rumores que lo señalan como posible candidato a Sergio Massa. El actual Ministro de Economía es el líder del Frente Renovador y pieza clave de la gestión. Al asumir su gestión dijo que no competiría por la presidencia y siempre desmintió los rumores sonbre sus intenciones de ser presidente.

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Eduardo «Wado» de Pedro

«Wado» de Pedro estuvo en Bariloche para respaldar la lista de Nos Une Río Negro. Foto archivo.

El ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro es el representante del kirchnerismo en el gabinete de Alberto. De hecho fue uno de los pocos que quedó en el cargo tras los cambios en el gabinete. Es un nombre que suena fuerte. Ayer, recordó las palabras de la vicepresidenta y dijo que «hay funcionarios que no funcionan». Hoy consideró que la decisión de Alberto Fernández era «un paso necesario para ordenar el peronismo».

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Sergio Berni

El ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que lo quería a Alberto Fernández en el ring. Foto archivo.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había declarado que tenía «la necesidad» de disputar una interna con el Presidente. «En estos tiempos en los que se discute si se tiene que bajar, yo no quiero que se baje de las PASO. Lo quiero arriba del ring y ganarle la interna, no tengo ninguna duda«, aseveró.

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Daniel Scioli

En plena carrera por la candidatura presidencial, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, aseguró que es quien representa «el consenso, el sentido común» y «la unión de los argentinos». Foto Archivo.

Daniel Scioli es uno de los primeros en explicitar su deseo de competir en la carrera presidencial y el que siempre está dispuesto. El ahora embajador argentino en Brasil admitió su vocación de jugar en la interna del Frente de Todos.

Elecciones 2023, los posibles candidatos presidenciales: Juan Grabois

Juan Grabois ya lanzó formalmente su candidatura «siempre que Cristina no fuera candidata», dijo. El dirigente de la UTEP es muy crítico de la gestión de Alberto Fernández al que consideró «mediocre, tibio, cobarde».

Juan Grabois presentó su libro «Los Peores», en Roma. Foto Juan Grabois Twitter.