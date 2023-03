Elecciones 2023: uno por uno, los candidatos a presidente confirmados y quiénes faltan

La confirmación de ayer, donde Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente en las próximas elecciones 2023, hizo crecer la incógnita sobre qué referentes políticos tienen intenciones de competir para ocupar el sillón de Rivadavia. Si bien algunos ya manifestaron sus intereses, otros aún no definieron su situación y continúan evaluando el cargo al que se postularán en la próxima contienda electoral.

Ya sean candidatos opositores u oficialistas, todos los postulantes en ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo tendrán tiempo de postularse hasta 50 días antes de los comicios, es decir, el 24 de junio, cuando vence el plazo límite determinado por el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para presentar la lista de precandidatos.

Las fechas del cronograma electoral 2023 fueron oficializadas el 16 de marzo pasado por la Cámara Nacional Electoral. Tal como se esperaba a partir de lo establecido por la ley 26.571, las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán el 13 de agosto.

En esa instancia, que se debe llevar a cabo el segundo domingo de agosto, los ciudadanos definirán los candidatos que se podrán presentar en las elecciones generales, las cuales deben hacerse el cuarto domingo de octubre, por lo que este año caerán el 22.

En caso de haber segunda vuelta o ballottage -que es cuando ninguno de los candidatos presidenciales obtiene el 45 por ciento de los sufragios o el 40 por ciento sumado a una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo postulante- la Constitución Nacional prevé que estos comicios deben realizarse en un período de hasta 30 días posteriores a la elección general, es por eso que está planeado que, de ocurrir, esa última votación se realice el domingo 19 de noviembre.

Elecciones presidenciales 2023: quiénes pueden ser los candidatos oficialistas

Por el momento, el oficialismo cuenta con la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández se postule para una reelección y, de ser así, podría medirse en las PASO con otros candidatos del Frente de Todos.

Foto Archivo.

Dentro de este espacio político, también resonaron dos nombres para el máximo cargo: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, aunque ninguno confirmó aún su intención de presentarse en la competencia previa a las elecciones generales.

«La verdad es que no lo sé, creo que él todavía no lo sabe, no lo piensa, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo». Además, añadió: «(Massa) no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía«.

Foto Archivo.

Por su parte, a principio de marzo, «Wado» de Pedro dejó abierta la puerta a su candidatura presidencial y dijo que serán sus compañeros y compañeras los que determinen en qué lugar colocarlo para las elecciones.

Foto Archivo.

De hecho, el pasado 22 de marzo, la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y esposa de Massa, Malena Galmarini, dijo que su marido no será candidato a la Presidencia porque «no es compatible» con su rol de ministro de Economía, aunque tras bambalinas emerge como un posible postulante.

«Yo puse el cuerpo, en 2001, en los 90, así que no tengo problema en ser parte de un proyecto colectivo desde el lugar que me toque», afirmó. Y completó: «Siempre concebí la militancia y concibo la política de manera colectiva y nunca como algo personal. Tengo mi ego totalmente afuera de la política. Haré lo que el espacio vea que sea mejor, y siempre voy a estar, eso nos enseñaron Néstor y Cristina«.

De igual manera, el kirchnerismo aguarda la decisión que tomará la vicepresidenta Cristina Kirchner ante la proximidad de los comicios. Si bien la exmandataria ya manifestó que no sería candidata «a nada», en su partido esperan que desista de aquel mensaje y decida competir por su tercera presidencia.

Foto Archivo.

Días atrás, Daniel Scioli -embajador argentino en Brasil- confirmó su intenciones electorales presidenciales. «Cuenten Conmigo”, definió en una carta que comunicó la semana pasada. Si bien el diplomático respalda a Alberto Fernández, no ocultó sus deseos de volver a presentarse con una candidatura nacional como lo hizo en 2015, cuando resultó derrotado contra Mauricio Macri.

Foto Archivo.

Otro de los candidatos que fijó sus intenciones de presentarse fue Juan Grabois. El referente de Frente Patria Grande ratificó públicamente su intención de competir con una candidatura propia y fustigó contra la posibilidad de que Alberto Fernández apunte a la reelección. «El año que viene no podemos tener otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer», sentenció en un acto en La Plata.

Foto Archivo.

Sin embargo, declinaría su postulación en caso de que Cristina Kirchner sea candidata o si el mismo Wado de Pedro confirma sus intenciones de competir en la interna del Frente de Todos.

Elecciones presidenciales 2023: quiénes pueden competir como candidatos opositores

Tras el anuncio de Macri de que no se postulará en las elecciones, se libera el camino a los precandidatos opositores existentes: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos del Pro, el partido fundado por el expresidente.

A mediados de febrero pasado, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta formalizó su candidatura presidencial. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales en el que llamó al diálogo y a terminar con la grieta. «Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre«, señaló en una publicación en Twitter que acompaña a un video grabado en el kilómetro cero de la Ruta 40.

Foto Archivo.

En este sentido, hace unos días, Bullrich ratificó que irá por la presidencia en estas elecciones y, además de afirmar que está «totalmente decidida» a postularse para la Casa Rosada, explicó cómo se dio la competencia con Larreta, dentro del partido que conduce.

«Yo le dije (a Rodríguez Larreta) que iba a presentarme. Quizás una cosa inesperada. Pero todo aquel que está dispuesto a ser presidente de la Nación en una fuerza potente como Juntos por el Cambio sabe que va a tener que competir. Hoy está claro que es así«, dijo la presidenta del PRO.

Foto Archivo.

María Eugenia Vidal optó mostrarse como una opción más dentro de JxC al presentar días atrás las oficinas en las cuales planificará su campaña presidencial, en una actividad que contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

Foto Archivo.

Sin embargo, la boleta propia estaba condicionada ante cualquier la decisión del fundador del PRO. «Si Mauricio (Macri) es candidato yo no voy a competir. Siento que si él quisiera postularse, competir con él no es el camino que yo seguiría«, había aclarado la exgobernadora bonaerense. Con la negativa de Macri, Vidal cobra terreno en la oposición.

Miguel Ángel Pichetto anunció el 2 de marzo que será precandidato a presidente en las elecciones 2023. Después de haber sido compañero de fórmula de Mauricio Macri en los comicios presidenciales de 2019, el auditor general de la Nación manifestó sus aspiraciones a ocupar el Sillón de Rivadavia. «Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible«, manifestó a través de sus redes sociales.

Foto Archivo.

Por su parte, a principios de febrero, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, dijo que será candidata a presidenta y que se medirá en internas, en caso de que se presenten, con Rodríguez Larreta y Bullrich. «En la CC va a haber candidata y la candidata voy a ser yo», señaló en aquel momento, y anticipó que formalizará su postulación en el mes de mayo.

Foto Archivo.

Por otro lado, desde el partido La Libertad Avanza se estima que el candidato a presidente sea el economista Javier Milei, quien se presentó en las elecciones legislativas de 2021 como primer candidato de la Ciudad de Buenos Aires y obtuvo dos bancas, con el 17 por ciento de los votos.

Foto Archivo.

El Comité Ejecutivo del Nuevo MAS, que tiene como máxima referente a Manuela Castañeira, propuso a las fuerzas políticas del Frente de Izquierda-Unidad armar una coalición electoral de toda la izquierda que dirima liderazgos a través de las PASO.

El Frente de Izquierda está actualmente conformado por cuatro partidos políticos, tres de los cuales proclamaron fórmulas propias para ir a las PASO: Myriam Bregman-Nicolás del Caño por el PTS, Gabriel Solano-Romina del Plá por el Partido Obrero, Manuela Castañeira por el Nuevo MÁS y Celeste Fierro-Alejandro Bodart por el MST. Todavía no está resuelto si la final del camino habrá una síntesis en una única fórmula, o si competirán más de un binomio en las primarias.

Foto Archivo.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey anunciaron en simultáneo que serán candidatos a presidente en las elecciones de este año dentro de «un espacio político superador, por fuera de la grietaW. En esas declaraciones públicas, anticiparon que no irán «a ninguna PASO con el kirchnerismo». «Ni con los K ni con el Frente de Todos», subrayaron.

Foto Archivo.

Otra propuesta será la precandidatura de Guillermo Moreno a presidente de la Nación por el partido Principios y Valores. «El peronismo ya tiene su primer precandidato a presidente», expresaron desde la organización en el comunicado que anunció el acto de lanzamiento del 17 de marzo. «Principios y Valores es la única fuerza política con un plan económico para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y reindustrialización de la Argentina«, agregaron, en referencia al «Plan Económico Peronista» presentado por el exsecretario de Comercio Interior en julio de 2022.

Foto Archivo.