Milei tildó a Lula de «dictador comunista», ratificó su alineamiento con Trump y respaldó a Bolsonaro

El presidente Javier Milei ratificó su lealtad ideológica y personal a Donald Trump, y volvió a manifestar abiertamente su apoyo a Flavio Bolsonaro de cara al balotaje en Brasil contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como un “dictador comunista”. La declaración se dio durante una gala privada organizada por la comunidad hispana para reconocer su liderazgo global al frente de la Argentina.

Durante la actividad, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una reconstrucción basada en “la vida, la libertad y la propiedad” y planteó que ese rumbo debe extenderse a toda América Latina. Remarcó que al asumir en 2023 el país estaba “al borde de una nueva hiperinflación”, situación que atribuyó a los gobiernos populistas y a la clase política. Para evitar una crisis mayor, afirmó que su administración aplicó “un verdadero shock de libertad”.

En esa línea, describió a Cuba y Venezuela como ejemplos donde el populismo concentró el poder y celebró el retorno venezolano hacia la democracia, un proceso que le atribuyó a la acción del gobierno de Donald Trump. También enumeró victorias electorales en la región, como la reelección de Daniel Noboa en Ecuador y los triunfos de Rodrigo Paz en Bolivia, Tacira Fura en Honduras, José Antonio Castro en Chile, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

En ese marco respaldó a Flavio Bolsonaro, a quien definió como su amigo, y anticipó que derrotará en los comicios al presidente brasileño. Además, envió un saludo a Eduardo Bolsonaro, presente en el evento, y transmitió un mensaje de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, a quien consideró “injusta y vengativamente encarcelado”.

“El mapa se tiñe azul de la libertad”, afirmó el Presidente al evaluar que el Foro de São Paulo perdió influencia política. Luego trazó un paralelo con 1949, cuando las naciones occidentales se unieron para frenar el avance del comunismo tras el llamado del mandatario estadounidense Harry Truman. Al respecto, planteó que las amenazas cambiaron pero la necesidad de preservar el legado continúa, al tiempo que cuestionó a Europa por décadas de “sobrerregulación y altruismo suicida”.

En materia económica, defendió la protección de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos para atraer inversiones. Destacó al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como la herramienta central de su gestión y aseguró que ya acumula más de US$76.000 millones en proyectos aprobados y otros US$132.000 millones en iniciativas pendientes.

El mandatario definió al esquema como “la política de desarrollo más importante” de la historia argentina y remarcó que transformará la matriz productiva en energía, minerales, alimentos e industria. Por último, ponderó que el país pasó de registrar déficit energético a lograr superávit en el sector, y confirmó que la Argentina comenzará a exportar gas licuado a Europa a partir de 2027.