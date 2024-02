Entrevista exclusiva con Rolando Figueroa: «Tiene que haber un cambio de actitud del gobierno nacional»

El gobernador Rolando Figueroa evitó calificar las formas en las que se expresa el presidente Javier Milei contra los mandatarios provinciales y los integrantes del Congreso. Reclamó «un cambio de actitud» en la relación con las provincias y citó como ejemplo el acuerdo que firmó con todos los intendentes.

P: ¿Por qué participó del pronunciamiento contra Nación en defensa de Chubut?

R: Hay que solucionar muchos problemas y estábamos ilusionados que la metodología de trabajo para solucionarlos iba a ser de otra manera. Nuestra mirada en la provincia es distinta: organizar el Estado con una intervención del Estado, en este caso, en defensa de la neuquinidad. Cada gobernador expuso a la comunidad lo que iba a hacer. La relación debería ser de más diálogo, espero que se recomponga la relación entre los niveles de gobierno. Sabemos que se cerró una caja, la del Estado Nacional: menos transferencias discrecionales, menos coparticipación producto de la estanflación. No hay acceso al crédito, el único es el que tiene Nación para repagar deudas, pero no para las provincias. Existe una disminución de recursos. Puertas adentro lo canalizamos con el pacto de gobernanza firmado con los intendentes.

P: Es un hecho que el gobierno nacional los eligió a los gobernadores como enemigos…

R: Para que haya pelea tiene que ser de a dos dispuestos a pelearse. A mí, la ciudadanía de Neuquén me dio el rol de defender Neuquén. Uno tiene que tener aplomo, ser mesurado y mantenerse equilibrado.

P: ¿Y qué le dice a los que lo tildaron de tibio?

R: Nunca escuché que alguien me dijera eso. ¿Quién se animó a enfrentar lo que enfrentamos? Nadie en esta provincia. No escuché a nadie que me dijera tibio.

P: Se le reclama, por ahí, vehemencia, como Alberto Weretilneck (su par de Río Negro).

R: Trabajamos juntos con Alberto. Lo escucho mucho, tiene experiencia de ocho años de gobernador, cómo construyó su liderazgo y gobernabilidad. Cada uno tiene sus perfiles en función de las batallas que tiene que dar. En abril dimos una batalla histórica.

P: ¿Le cuesta mantener el equilibrio entre las fuerzas opuestas dentro de su gobierno?

R: No, para nada. El otro día en el inicio de las sesiones del Concejo Deliberante, estuve con Mariano Gaido y los exgobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez y me decían porqué me veían tan tranquilo. Luchamos contra ellos para gobernar Neuquén y ahora mi rol es defender Neuquén.

P: Es que no tiene oposición, el MPN hace una oposición light.

R: Ha contribuido a tener gobernabilidad. Es muy fuerte lo que ocurrió en Chos Malal donde todos los intendentes, con el respaldo de los Deliberantes y después en la Legislatura provincial, firmamos un pacto de defensa de Neuquén en una situación particular que vive el país. El gobierno nacional está focalizado en llevar adelante una política económica ortodoxa y se pierde la mirada a un país federal.

P: ¿No hay una firma para la foto y después piden dinero para sueldos?

R: No. Hemos reducido muchísimo el déficit en los municipios, se han ordenado todos. La proyección era de 100 mil millones de pesos, y creo que vamos a terminar asistiendo por 30 mil millones. El ISSN va a terminar equilibrado.

P: ¿Está pensando en alguna medida ortodoxa como privatizar alguna empresa?

R: No. Muchas veces las manifestaciones políticas vienen sustentadas en posiciones claras. No vamos a cambiar la edad jubilatoria, por eso aportan más para jubilarse antes, es una forma de vida. Se abrió la lista de prestadores del ISSN y a los médicos se les paga a los 15 días. El Estado tiene que estar presente pero tiene que ser eficiente.

P: ¿Va a hacer anuncios en la Legislatura?

R: Si. No los voy a adelantar. Tiene que ver con conservar la neuquinidad y ordenar el Estado. No pueden existir gastos innecesarios en todas la partes del Estado.

P: ¿Va a tocar intereses como los que defiende el gremio ATE?

R: Venimos tocando intereses desde que nos presentamos el 16 de abril. Ese era un interés a tocar, todos estaban calladitos y miraban para otro lado. Después abrimos los brazos para construir un nuevo Neuquén. Hay que dejar de lado los intereses particulares. Por eso eliminamos las jubilaciones de privilegio la primera semana.

P: ¿Y la de los jueces?

R: Estoy esperando un informe porque se está estudiando el tema. No existen. Tenemos que buscar un sistema justo, pero hay desinformación en cuanto a privilegios, como por ejemplo en los planes sociales. Había más de 1.000 personas que no vivían en el país y cobraban planes.

P: ¿Eso no merece una investigación penal?

R: Hacemos revisión de todo. Hay personas que hace ocho años que no iban a trabajar, las estamos intimando con carta documento y se les inició sumario. Esas personas cobraban pero no había cruce de datos. Es más a lo mejor cobraban otra asistencia social en ese otro país.

P: ¿Es producto del despilfarro kirchnerista?

R: No. Es un desmanejo. Llegó el momento de ordenar el Estado. No tenemos compromisos y nos permite enfocarnos, sin mochila, en los cambios que hay que hacer. Redujimos la planta política que nos genera un ahorro de 32 millones de dólares al año, donde el 87% de la nueva son empleados permanentes jerarquizados.

P: ¿Cómo evalúa el tema del financiamiento para las universidades nacionales dado que el tema va a estallar en Neuquén con la Universidad Nacional del Comahue?

R: Estamos hablando con los gobernadores el tema de las universidades públicas. Tenemos reuniones la semana que viene. A las provincias se les restó financiamiento, por lo que no podemos pedir donde menos hay. Tenemos que ayudar a que esto se amplíe, marcarle al gobierno nacional las cosas que son importantes para nosotros como la educación pública.

P: ¿Se podrá lograr?

R: Creo que si. Nadie puede gobernar sin las provincias. Se necesita hacer algo como hicimos con los municipios.

P: ¿Para eso se necesita un cambio de actitud del gobierno nacional?

R: Tiene que existir un cambio de actitud. Tenemos un país federal tan hermoso para ponerlo de pie, pero no podemos estar peleados unos con otros. La pelea no es el camino.

P: ¿No lo perturba el nivel de agresión del Presidente?

R: No me corresponde opinar sobre esos temas. Respeto la investidura de los que fueron electos. La gente quiere que le solucionemos los problemas.

P: ¿Cuál sería entonces el cambio de actitud?

R: Una mesa de diálogo con los gobernadores como la que tuvimos con los intendentes, para entendernos y armar un trabajo en conjunto para solucionar los problemas.

P: ¿Es difícil cuando se califica de “nido de ratas”?

R: Por eso yo no voy a calificar ni tomarme las agresiones en términos personales. A mi me eligieron para defender Neuquén y si tuviera un problema, lo voy a defender no para la tribuna. Por ejemplo, tenemos acordadas obras pro 300 millones con organismos internacionales pero necesitamos el aval de Nación. Vamos a ir a explicar que para que exista Vaca Muerta, que genera dólares, necesitamos sustentabilidad social. Son centros asistenciales de salud, rutas, obras de saneamiento y loteos con servicios.

“Respeto la investidura de quienes fueron electos”, remarcó.

Un nuevo depósito de medicamentos con logística más ágil

El gobernador, Rolando Figueroa, adelantó que se prepara una licitación para construir un nuevo centro de logística de medicamentos y vacunas. “Hemos hecho un muy buen trabajo con la compra de medicamentos, en la emergencia sanitaria”, dijo.

Agregó que la idea es organizar la distribución de otra manera, con un control de stock y “buenas compras”.

Sostuvo que con la agilidad de los pagos que le dio la emergencia se pudo comprar medicamentos e insumos más baratos.

En relación con el tema carcelario señaló que se requiere hacer obras y que Nación “tienen que aprobar el financiamiento”. Recordó que los neuquinos colaboraron con el gobierno cuando se les transfirió el complejo penitenciario de Senillosa, y por eso reclamó un abordaje en conjunto para la coyuntura.

Esta semana también se presentará el plan de seguridad que comenzará con un sistema de monitoreo de cámaras en Vista Alegre y cada semana se incorporará una ciudad. La compra de estos equipos la hizo el gobierno anterior y el actual ajustó detalles.

Se había firmado con Nación la construcción de siete escuelas técnicas que se está intentando reflotar, sobre todo en la ciudad de Neuquén. Es fundamental para la industria que las escuelas técnicas estén construidas, para aprovechar la ventana de producción de hidrocarburos. “Muchos jóvenes van a buscar esa inclinación y la sustentabilidad social va de la mano de la educación”, remarcó.

Apuntó que en el programa de becas esperaban 10.000 inscriptos y se anotaron más de 20.000. En un principio se iniciará con los aportes privados de las empresas petroleras.

“No es mucha la deuda para lo que genera Neuquén”

P: ¿Es importante la deuda en dólares?

R: Si se la analiza no es mucha deuda, 1.100 millones de dólares para lo que puede generar Neuquén, sí existe un problema financiero. Este año tenemos que pagar 320 millones de esa deuda. Si a eso le sumamos que hay 200 millones de dólares en obras que están en marcha y no cuentan con financiamiento porque se cerró el nacional o tenían convenio pero sin financiamiento. Teníamos un déficit de 100 millones del ISSN y también de los intendentes, fue duro pero lo hemos ordenado. Vamos a armar un esquema de financiamiento.

P: ¿Cómo se administra el principio de prudencia en la administración pública porque con los paros de los sindicatos se paraliza el servicio?

R: Está bien, pero si no tenés para darte vuelta y pedirle a nadie plata, qué vas a hacer. Siempre puede surgir un conflicto que con diálogo se soluciona.

P: En campaña dijo que no veía mal el incremento por IPC (inflación) para los gremios. ¿Existe otra posibilidad?

R: No voy a hablar nada de una mesa en la que están trabajando prolijamente entre los gremios y el Ejecutivo, por respeto a esa mesa. Es una mesa de negociación. El pago del personal tiene una gran injerencia. De 2.000 millones de dólares, restando las transferencias nacionales .

P: ¿Porqué dice principio de prudencia en los hidrocarburos?

R: Son 25 años para el petróleo, si después hay imprevistos se ve en el momento. YPF ya cambió la estrategia para la obra del Gas Natural Licuado, no sólo con Petronas, sino que van a participar todas las operadoras en las naves y en el caño. Tenemos que pensar en la diferenciación. Estados Unidos tuvo un declino el último mes, es nuestra competencia.

A nuestro GNL le imprimimos el cero emisión de carbono que reclama Europa. Esa calidad diferencial la firmamos con Vista, el martes, el primer convenio. Vamos a trabajar para el mantenimiento de nuestros bosques. Sacan gas neutro, porque la industria financia el mantenimiento del bosque de Huinganco, el primer bosque. En Manzano Amargo hay 2.500 hectáreas de bosque sin mantenimiento. Esa fue una genialidad de mi tío Rogelio quien promovió la plantación de pinos a 1.200 metros, sin riego. Vamos a hacer el pellet con Corfone que tiene 2,5 más potencia calórica que la leña.