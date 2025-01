Eran proveedores de Neuquén: la investigada cooperativa Viento Sur le vendía al Gobierno, pero la sacaron del listado

La Cooperativa Viento Sur, controlada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), estaba incluida como proveedora del Estado neuquino. Tras la investigación penal, el gobierno de la provincia decidió retirarla del listado y colocarla en el registro de sancionados por dos años.

En julio de 2024 el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, presentó una denuncia en la que expuso que el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez, Germán Chapino, realizó pagos a esta cooperativa en noviembre y diciembre del 2023 «pese a las graves observaciones» formuladas por la Contaduría General de la provincia. En total ese año abonó 1.183 millones de pesos cuyo destino se investiga.

El subtexto de esta maniobra era que la gestión de Gutiérrez utilizaba los programas de ayuda social como una forma de obtener paz social y que los controles eran laxos.

En la ampliación de la denuncia se involucró a la Cooperativa Cae Babylon, que se dedica a la venta de panes rellenos, pizzas y empanadas, por haber recibido transferencias de esta organización «injustificadamente». Ambas están relacionadas con el dirigente del FOL, Diego Mauro. En noviembre pasado se realizó un allanamiento al local de Santiago del Estero, casi San Martín, de la ciudad de Neuquén, y se secuestró documentación.

La fiscalía de Delitos Económicos es quien debe determinar si hubo irregularidades, si existe un delito y quiénes participaron. Hasta ahora no hubo imputados.

La sanción

La fiscalía de Estado le pidió a la Contaduría la suspensión del padrón de proveedores de Viento Sur «a causa de las numerosas irregularidades reflejadas en diversos informes respecto de la Rendición presentada por la Cooperativa mencionada, con respecto al Destino de los Fondos otorgados mediante el “Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las OSC».

Este programa tenía como objetivo «gestionar capacitaciones y adquirir herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o en emprendimientos de la economía social». Las organizaciones firmaban un acuerdo con el ministerio de Desarrollo Social.

Viento Sur suscribió el suyo, el 23 de enero de 2023, y el Estado le dio un aporte no reintegrable de $141.174.880. Entre abril y septiembre se firmaron adendas que fueron elevando las sumas. En los controles se hacían observaciones desfavorables, por ejemplo, que no se adjuntaba la totalidad de comprobantes respaldatorios, o los gastos no guardaban relación con los objetivos del programa.

«En distintas oportunidades se reiteraron los pedidos de correcta rendición y justificación de los gastos realizados, no obteniendo la documentación respaldatoria requerida», afirmó la Contaduría en la disposición que impone la sanción, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Manifestó que «en los meses de mayo y septiembre la Cooperativa informó mediante notas dirigida al Ministro del área que el aporte sería destinado a 540 asociados y 740 asociados, respectivamente, en dichas notas de las mismas autoridades de la Cooperativa previeron una incorporación de 100 asociados mensualmente».

Y agregó: «que dicha información es inconsistente con el Balance de la Cooperativa correspondiente al Ejercicio del año 2023, ya que de la información que surge de dicho instrumento se colige que durante el periodo la entidad contaba solo con 210 asociados».