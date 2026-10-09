Es ley en Neuquén: todas las escuelas deberán contar con detectores de gas y monóxido de carbono

Neuquén aprobó una ley que establece la instalación obligatoria de detectores de gas y monóxido de carbono en todas las escuelas de la provincia.

La instalación de detectores de gas y monóxido de carbono será obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos y privados de Neuquén, luego de la sanción de la ley 3580 durante la 20° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. La medida apunta a reforzar la seguridad en los edificios escolares mediante sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación ante posibles fugas o intoxicaciones.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, anunció que el Gobierno provincial realizará una compra masiva de dispositivos, aunque advirtió que su colocación será gradual debido a las limitaciones operativas para intervenir simultáneamente en todas las escuelas.

La normativa fue aprobada durante la sesión del miércoles 7 de octubre. El texto definitivo surgió de la unificación de dos iniciativas legislativas, una impulsada por el bloque PRO-NCN y otra presentada por Unión por la Patria.

Durante el tratamiento, la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) explicó que ambas propuestas compartían el objetivo de prevenir situaciones de riesgo vinculadas con las instalaciones de gas y los sistemas de calefacción en los establecimientos educativos.

La ley establece la obligatoriedad de contar con dispositivos que permitan advertir la presencia de gases peligrosos y contempla tareas de mantenimiento, calibración y monitoreo para garantizar su funcionamiento. Además, incorpora protocolos de actuación y evacuación ante la activación de las alarmas.

Educación anunció una compra masiva de detectores para las escuelas

Luego de la sanción de la normativa, la ministra de Educación, confirmó que el Gobierno provincial avanzará con una adquisición a gran escala de detectores de gas y monóxido de carbono, con el fin de extender su instalación a los edificios escolares de toda la provincia.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Educación ya venía incorporando estos dispositivos en establecimientos donde se habían registrado inconvenientes o existían dudas sobre el funcionamiento de los sistemas de calefacción. Sin embargo, con la nueva legislación, su colocación pasará a ser obligatoria para todas las instituciones educativas, independientemente de que hayan presentado problemas previamente.

Martínez advirtió que la instalación no se podrá realizar de manera simultánea en todas las escuelas, debido a que la cartera educativa no cuenta con la capacidad operativa necesaria para intervenir en todos los edificios al mismo tiempo.

Por ese motivo, la implementación será gradual y se proyecta avanzar con las adecuaciones durante el receso de verano, aprovechando el período sin actividad escolar habitual para realizar las tareas necesarias.

Hasta el momento, el Gobierno no precisó públicamente cuántos dispositivos serán adquiridos, cuál será la inversión destinada a su compra ni qué establecimientos tendrán prioridad en el cronograma de instalación.

Los antecedentes de reclamos por pérdidas de gas en escuelas de Neuquén

La sanción de la ley se produce después de distintas instancia que pusieron en discusión las condiciones de seguridad de las instalaciones de gas en establecimientos educativos de la provincia.

Uno de los antecedentes se registró en agosto de 2025 en la Escuela Primaria 301 de Plottier, donde familias de estudiantes denunciaron reiterados episodios de olor a gas y reclamaron la instalación de sensores y protocolos de evaluación. En aquella oportunidad, el Ministerio de Educación informó que las inspecciones realizadas no habían detectado pérdidas en las aulas.

Otro caso ocurrió en junio de 2026 en la Escuela Primaria 74 de Neuquén capital, donde se realizaron verificaciones ante advertencias sobre posibles pérdidas de gas. El Gobierno provincial comunicó que los controles no habían identificado fugas y anunció la colocación de detectores como medida preventiva.

La incorporación de estos dispositivos también cuenta con antecedentes anteriores. En mayo de 2024, la Provincia entregó tres detectores de gas y monóxido de carbono al Instituto Superior de Formación Docente 6 de Neuquén capital, como parte de una provisión de 20 equipos previstos para el establecimiento.

Con la sanción de la ley 3580, la instalación de detectores deja de depender exclusivamente de intervenciones puntuales y pasa a constituir una obligación para todas las escuelas públicas y privadas de Neuquén.

El próximo paso será definir el cronograma de implementación, la cantidad de equipos necesarios y los recursos que demandará la adecuación de los edificios escolares para cumplir con la nueva normativa.