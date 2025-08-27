Desde Educación desmintieron pérdida de gas en la escuela 301 de Plottier: «Inaceptable el accionar de la institución»

En la nota firmada por la ministra de Educación, Soledad Martínez, y que fue dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Malena Resa, se describió las situaciones de dos establecimientos de la localidad. Entre ellas, de la escuela 301 donde desde un grupo de padres señaló este miércoles que había «olor a gas» y que fue evacuada. «Encontrándose habilitada la escuela, resulta a todas luces inaceptable el accionar de la institución que es hoy quien compromete el derecho a la educación de los y las alumnas de esa institución», señaló en la nota la funcionaria y marcó que en las ultimas mediciones se constató que no había «perdida alguna». Por otro lado, expusieron el panorama en la EPET 9.

En el escrito, la ministra indicó que por lo sucedido hoy en la escuela primaria de Plottier, se evalúan acciones «que nos permitan la inmediata vuelta a clases».

Qué dijo Educación sobre la escuela 301 de Plottier

En la nota se detalló que «las instalaciones de la institución se encuentran habilitadas y en

condiciones para el normal funcionamiento». Además que «desde la vuelta del receso invernal

se realizan desde el establecimiento reclamos varios y de diversa índole sin que ninguno de

ellos justifique ni la suspensión de actividades ni la interrupción del funcionamiento de la

escuela. En las últimas 4 semanas se han realizado 5 mediciones de gas, de monóxido en todos los espacios y artefactos de la escuela y en ninguna de las mediciones se pudo constatar en ninguna oportunidad pérdida alguna».

Resaltó que «las constataciones fueron realizadas por la empresa de mantenimiento, por los técnicos del área de gas y calefacción del ministerio, por Camuzzi S.A, por la división bomberos de esa localidad y por padres de la institución y –reitero- todas las mediciones dieron negativas».

La ministra agregó que «en esa escuela, además de haberla visitado y recorrido junto a mi equipo y luego mi equipo en reiteradas oportunidades hemos atendido la totalidad de los pedidos y reclamos que la

misma mantenía para con el ministerio» y se subrayó que «Incluso de avanzó y se está a la espera del inicio de las obras, del llamado a licitación y adjudicación de la obra de ampliación de la escuela que

comprende SUM, aulas, cocina y dispositivo sanitario. Conforme me informaran desde la

Secretaría de Obras públicas, la obra ya adjudicada se estima inicie en el mes de septiembre».

Según un reporte que detalla diferentes intervenciones en la institución y que difundieron desde el Ejecutivo provincial, el 26 de agosto hubo una revisión de un calefactor en la escuela. Se indicó que concurrió personal de mantenimiento junto a un gasista matriculado y se vio que «no tenía perdida» y quedó en normal funcionamiento.

Educación sobre la EPET 9 de Plottier y el avance de las obras

En la nota, Soledad Martínez también expuso sobre la EPET 9. Comentó que se encuentra en ejecución la obra para la construcción de aulas taller y SUM con equipamiento deportivo con un plazo previsto en 420 días corridos.

La obra referida fue adjudicada en el año 2023 a la empresa ZOPPI HERMANOS S.A.C.I y con un 6% de ejecución en febrero de este año se formalizó la cesión del contrato a la empresa ROQUE MOCCIOLA

S.A.

«La cesionaria reactivó durante el mismo mes de febrero las obras y se continuaron hasta fines del mes de junio en donde y habiendo surgido cuestiones sobrevinientes -que son de la órbita de resolución de la secretaría de obras públicas provocaron la empresa disponga una suspensión de las tareas contratadas», señaló la ministra.

Adelantó, que según le informaron desde la secretaría de Obras Públicas «en las próximas semanas se reactivará la obra por cuanto se ha llegado a un acuerdo con la empresa que la tiene a su cargo». Además, que «esta situación no compromete el plazo de la ejecución».