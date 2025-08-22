Alertan de reiteradas fugas de gas en una escuela de Plottier y piden sensores: Educación descartó pérdidas

En un colegio de Neuquén expresaron que continúan en alerta por fuga de gas. Se trata de la escuela 301 de Plottier. Desde un grupo de padres dijeron que hubo una alumna que sufrió una intoxicación por monóxido. «Anoche volvimos a recibir una una información de la directora que había otra vez problemas con los calefactores», sostuvo Alejandro Lucastegui, de la comunidad educativa. Llevaron su reclamo hoy al Consejo Provincial de Educación (CPE). Desde la dirección de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación informaron en las últimas horas que el establecimiento tiene la certificación vigente por parte de la empresa de gas Camuzzi.

Alejandro Lucastegui, del grupo de padres dijo en diálogo con «Ya es tiempo» que tienen un «mal tiraje los calefactores». Además que tienen documentación desde el 30 de abril «con todos los incidentes» vinculados a la fuga de gas.

Decían que estaba todo bien «pero cuando vino Camuzzi se llevó el medidor». Sobre el hecho más reciente, marcó que la «la alumna está bien» y aseguró que les médicos les dijeron que tuvo una intoxicación con monóxido.

Marcó que a fines de julio hubo dos evacuaciones por perdida de gas.

Señaló que desde la comunidad educativa piden que se coloquen «sensores de gas y de monóxido, que haya un protocolo de evacuación», y que la empresa que viene haciendo las tareas que «no trabaje mas por negligencia».

Qué dijo Educación sobre las denuncias de fugas de gas e intoxicación

Sobre los hechos en la escuela 301, ayer hubo un comunicado desde el área de Educación:

«Ante las denuncias de la presunta intoxicación de una estudiante de la escuela primaria N°301 de Plottier, desde la dirección de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación se detalló que se tiene la certificación vigente por parte de la empresa de gas Camuzzi, que habilitó el establecimiento hace 10 días, en la fecha en que se hizo el cambió de una batería de reguladores de gas a nueva, por lo que se restableció el servicio que había sido interrumpido. En horas de este miércoles por la noche Camuzzi volvió a hacer mediciones y las mismas arrojaron resultados negativos, es decir sin la presencia de pérdida de gases en los artefactos dentro del edificio, ni en el nicho externo», expusieron en un mensaje.

Luciano Saborido, referente del área, dijo que la certificación determinó que el establecimiento está en óptimas condiciones de funcionamiento. Describió que el martes a las 19 horas «nos señalaron que había olor sobre el nicho de gas, que está ubicado a unos 30 metros del edificio escolar sobre la línea municipal; ante esto la empresa concurrió en forma inmediata y corroboraron que había una pequeña pérdida en un codo de dicha instalación del nicho, que fue corregida a primera hora de la mañana de este miércoles y el servicio quedó habilitado».

Sumó que como parte de la misma intervención se volvieron a hacer mediciones en todo el interior del establecimiento, certificando que los ambientes eran aptos para ser ocupados y no se detectaba ningún tipo de pérdida.

Por último, se mencionó que «respecto al hecho que indicaba que una estudiante habría sufrido descompostura por la presencia de gases», Saborido marcó que en particular se controló el aula en la que estuvo la menor y los resultados arrojados también fueron negativos a la presencia de algún gas en dicho ambiente.

«Ante las mediciones realizadas con el equipamiento requerido para la detección de gases, y el posterior control de Camuzzi, se determinó que el establecimiento está en condiciones de ser habitado para el dictado de clases», informó el área de Educación.