Esto es en off: El streaming peronista tiene problemas por la ubicación del estudio

El Partido Justicialista experimenta formas de reinventarse y algunas son muy interesantes. Inauguró un canal de streaming donde “queremos comunicar las opiniones de las compañeras y los compañeros peronistas de toda la provincia de Neuquén”.

Resulta atractivo el formato y el tono de las entrevistas. Claro que el PJ está a pocos metros de la Casa de Gobierno donde hay marchas casi todos los días. Le tocó el diputado nacional Pablo Todero, empezó a hablar y no se escuchaba por el ruido que venía de la calle. Cosas que pasan en vivo publicó el conductor en sus redes sociales y se observó un buen tino por parte de Todero. Adaptarse y resistir, vamos.

La nutricionista de los políticos famosos

“Somos los líderes del ácido úrico”, lanzó el gobernador Rolando Figueroa en una de las presentaciones que tuvo junto al intendente Mariano Gaido. A diferencia de su antecesor que llegaba una hora y media tarde, Figueroa llega temprano y se anima hacer bromas. Reveló que comparten con el intendente la nutricionista que les aconseja cómo alimentarse. Ambos se miraron con tono cómplice porque asumieron que serán vetados.

Diputados 2.0

La Legislatura de Neuquén tiene un moderno sistema de informática que se usa para transmitir las sesiones. Los actuales diputados han descubierto que se pueden pasar videos en las pantallas del recinto y utilizan esa herramienta para hacer homenajes o que se conozca alguna cuestión polémica. Se mostró una reunión por Zoom donde se denunciaron manejos poco claros de una organización. Minuto diputado en el aire.

El intendente tiene quien lo admire

Daniel Vega es actualmente asistente del entrenador Matias Almeyda en San Jose Earthquakes. Visitó su ciudad natal y el intendente de Huincul, Claudio Larraza, celebró la visita. “Quiero transmitir a nuestros vecinos y vecinas el orgullo que sentí cuando el Chino me dijo que visita todos los años nuestras dos ciudades y que este año encontró a una ciudad de Plaza Huincul embellecida y diferente. ¡Gracias Chino!”

¡Esto con Darío no pasaba!

El subsecretario de Producción, Marcelo Zuñiga, se lo vio en una foto que certifica su participación en una cumbre de funcionarios patagónicos con dirigentes del Senasa para defender la barrera sanitaria. El actual presidente del Consejo Local del PJ de Neuquén mostró su diferencia con el presidente del Consejo Provincial, Darío Martínez, quien ya desde chiquito se oponía a que la carne sea más cara por una barrera artificial. ¡mmm!

¿Adivinen quién faltó para la foto?

El presidente de la Junta de Gobierno del MPN y exgobernador Omar Gutiérrez fue a la Legislatura y se reunió con el bloque de su partido, intercambiaron pareceres y opiniones. Resulta que para la foto faltaron dos diputados provinciales. Uno hace más ruido que el otro. Juan Sepúlveda de Cutral Co es el primer rolandista del cuerpo legislativo y no estuvo. Tal vez no alcanzó a llegar. El otro ausente fue Ramón Fernández que tal vez no lo dejaron…

Río Negro

El aplausómetro y la encuesta a favor de La Libertad Avanza

Se fueron contentos los libertarios que acompañaron a Lorena Villaverde al acto por el aniversario de Catriel. La diputada no habló al público, pero a través del locutor oficial hizo conocer la decisión de Nación de reactivar la obra de desagües cloacales y de la Ruta 151. La reacción de los vecinos, con aplausos resonantes, fue interpretada como un gesto de respaldo para la gestión de Javier Milei.

Pero no sólo esa prueba en terreno fue lo que alegró el día a la dirigencia rionegrina de La Libertad Avanza. El mismo miércoles se intensificó la difusión de una encuesta que asigna al partido un 38% de intención de voto, si las elecciones para diputados y senadores en Río Negro fueran hoy. En ese trabajo, hecho por la consultora Mercados & Estrategia, con terminales cercanas al oficialismo, JSRN aparece con un 22% y “el peronismo de Soria y Doñate” con un 18%.

La firma que aparece, pero que dicen es falsificada

Bajó un poco la espuma, pero la crisis de La Libertad Avanza no termina. El vicepresidente de la Junta Promotora, Ariel Zúñiga, sumó datos en la causa penal iniciada por la Justicia Federal, asegurando que las firmas que aparecen como suyas en las actas de Junta Promotora y en la Carta Orgánica en realidad no son originales. “No me pertenecen ni fueron realizadas de mi puño y letra”, dice el ex mano derecha de la diputada Villaverde en su denuncia.

La firma que no aparece en el pedido de informes

El PJ salió fuerte a cruzar al Gobierno de Río Negro por la “falta de transparencia” en la negociación para la prórroga de contratos petroleros. Pero no fue todo el PJ. El pedido de informes presentado esta semana en la Legislatura tiene las firmas de Daniel Belloso, Ana Marks, Luis Ivancich y Leandro García por la bancada con sello oficial del partido. ¿Quién no aparece? Pedro Dantas, que sigue evitando los roces con el oficialismo.

El legislador en modo “Rey Bob”

La asunción de las nuevas autoridades del PRO abrió las puertas a la creatividad en el mundo digital. Así fue como apareció el posteo del sitio Infoprorionegro, que contó la llegada de Juan Martin al máximo cargo partidario a partir de una escena de la película Minions, que en su producción inicial del 2015 muestra al “Rey Bob”, en el momento de la coronación en el Palacio de Buckingham.

La idea fue bienvenida en el mundo amarillo rionegrino, porque hasta una hermana del legislador reposteó el video. ¿Se vendrán nuevas escenas, ya con algún ‘villano favorito’ del PRO?

El espíritu patagónico puesto a prueba

La CC-ARI piensa ponerle picante a la próxima sesión del Parlamento Patagónico. El legislador Fernando Frugoni presentó un proyecto para que los representantes del todo el bloque pidan a Nación y a las autoridades de YPF que la planta de GNL que está en disputa con Bahía Blanca finalmente se instale en Río Negro. “No puede ser que lo que extraemos de Vaca Muerta sea capturado por el poder petroquímico concentrado”, desafió. ¿Se animarán?

…y seis meses después, el Cessna volvió a despegar

El Gobierno decidió vender el avión oficial comprado por la gestión anterior en 4,2 millones de dólares. Antes que eso, la orden había sido no tocar la aeronave, que estuvo inmóvil durante más de seis meses en Viedma. Eso fue hasta el jueves de la semana pasada, cuando el Cessna Citation V Ultra volvió a despegar. Su destino fue San Fernándo y dicen que allí estará para que puedan verlo potenciales interesados.

Producción: Hugo Alonso y Mario Rojas