Esto es en off: Los nuevos negocios de Cristóbal López en Bariloche

Por Rodis Recalt

El empresario patagónico Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa están organizando un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Bariloche, que quedó trunco durante los años del macrismo por haber pasado una temporada en la cárcel.

El proyecto, según pudo constatar este diario, estará ubicado en los lotes que compraron en la zona del barrio Coihues, frente al lago Gutiérrez.

Allí, López y De Sousa compraron la hostería El Retorno que tras la caída en desgracia de los empresarios fue vandalizada, al punto de que le robaron las chapas, las maderas y hasta lo usaban como baño.

Cuando recién compraron la hostería, quien la administraba era Osvaldo “Bochi” Sanfelice, conocedor del mundo hotelero y administrador de los bienes de la familia Kirchner. En ese momento la hostería conservaba su nombre original, pero ahora tienen previsto cambiarlo.

En el proyecto que está en estudio, y solo a modo de ejemplo, se está trabajando con la marca “Los Notros”, nombre que lleva otro emprendimiento hotelero de López, pero en El Calafate, en una zona con vista al glaciar Perito Moreno.

López y De Sousa ya tuvieron algunas charlas informales con el municipio y hasta pidieron permisos para derribar algunos pinos para reacondicionar el suelo. El proyecto tiene tres patas: un hotel, un centro de convenciones y residencias. Todo con vista al lago en el frente y a los cerros atrás. Cómo elemento de seducción para el municipio, tienen planeado ofrecer al intendente Gustavo Genusso una parte del lote para emplazar una delegación municipal con información para los turistas y señalizar los senderos, puntos panorámicos y paseos de esa parte del lago. Además quieren hacer baños públicos y una suerte de restaurante para que el municipio la concesione. Tentador, si se tiene en cuenta que el proyecto estará en obra durante el 2023, año electoral.

Pero los proyectos de López y De Sousa en Bariloche no terminan en ese emprendimiento de lujo. En el Parque Industrial también compraron lotes y tienen planeado emplazar la cocina para el hotel para no tener que hacer la comida in situ, sino llevarla precocinada. Y como si fuera poco, incursionarán en la industria del chocolate con una nueva marca en la región.

A Cristóbal López se lo ve poco por la zona, pero quien visita la ciudad con mayor frecuencia es De Sousa, quien, a través de la empresa CPC, la constructora del Grupo Indalo, compró tres casas dentro del country Arelauquen. El gestor de esas inversiones fue Sanfelice. En su casa, que queda a dos lotes de la mansión que compró la familia Messi, suele descansar con su pareja, Julieta Camaño.

De Sousa desarrolló un especial cariño por Bariloche. Cuando estuvo preso en Ezeiza, pidió permiso para pintar la pared de su celda y dibujó una ventana que tenía vista al lago Gutiérrez, con las montañas de fondo y una lancha navegando en las frías aguas patagónicas. Si nadie lijó esa pared, es probable que el preso que hoy esté viviendo en esa celda sueñe con el mismo paisaje que extrañaba De Sousa.

La caminata de Domingo, con indignación

El diputado Agustín Domingo se sorprendió con el piquete y tuvo que caminar hasta el aeropuerto de Bariloche. “Indignante. Es una vergüenza, no podemos permitir este abuso”, posteó, con un vídeo de su caminata. “Bien por Domingo al igual que otros caminó“, lo cruzó el titular de ATE, Rodrigo Vicente mientras le remarcó que “podría acercarse, interiorizarse y mediar”.

Cara a cara decisivo en la sede de calle Azopardo

Se viene una reunión clave para la CGT rionegrina. Luego de la desautorización que tuvo el encuentro de Allen, en el que proclamaron a Rubén Belich como “normalizador”, el líder de Camioneros se verá el próximo viernes con la conducción nacional. El dirigente allense empezó a sondear quiénes irán con él a Buenos Aires. Jorge Rodríguez, de La Bancaria, está confirmado. Pero otros que ayer dudaban. Al parecer, el clima interno no anuncia precisamente distensión y no todos están dispuestos a exponerse.

El reencuentro detrás de la unidad de las mujeres del PJ

Compartieron equipo al lado del Gringo Soria. El destino los llevó por rutas bien diferentes. Pero la política es un arte que relativiza lo que alguna vez pareció imposible. Julián Goinhex y José Luis Berros se reunieron días atrás en Roca, Uno asesora hoy Silvina García Larraburu. El otro es legislador. Ambos pulieron detalles para el acto que mostró sonrientes a la senadora, a María Emilia Soria y a la legisladora Martini.

Un legislador ante el reclamo de excompañeros

Insistentes y directos reclamos recibió el legislador oficialista Marcelo Jerez durante la última sesión cuando los trabajadores de Asspur ocupaban el hall y estaban concentrados frente al Poder.

Los fuertes reproches partían de los trabajadores del hospital de Viedma. “Pero, ustedes no me vinieron a ver”, repetía, como excusa, el hoy parlamentario ante el malestar de sus excompañeros.

Charlas personales bajo la lluvia

El gobernador Omar Gutiérrez participó del izamiento de pabellones en el Parque Lineal del barrio Belgrano, el 20 de junio. Como al otro día se iba a España tenía que dejar indicaciones. Primero fue con Mariano Gaido, luego con Marcos Koopmann y también con Darío Lucca. Con cada uno dio una vuelta en el parque mientras hablaba mientras la llovizna marcaba la aceleración. Dicen que es la nueva forma en lugar de la charla por WhatsApp.

De irreconciliables a trabajar juntos

El CCARI acercó el bochín y ya integra la mesa de Juntos por el Cambio a nivel provincial, según confía Pablo Cervi. “Con Carlos Eguía, estamos en la mesa de Juntos por el Cambio junto con otros referentes de CCARI, somos nuevamente JxC en pos de consolidar la fuerza”, sostuvo el diputado nacional. En la última elección fueron separados porque en su momento dijeron que tenían “diferencias irreconciliables”.

Lo primerearon a «pum, pum, pum»

Mientras los azules se alistan para el 7 de julio, la UCR ya tiene su fecha para elegir cargos electivos el 7 de agosto. donde Juan Peláez tiene todos los números del sorteo. “Sabemos que la provincia va a convocar a elecciones generales en marzo o abril, por eso en octubre o noviembre queremos tener resuelto el panorama de JxC (para dar pelea al oficialismo), y para eso primero vamos a resolver en el radicalismo”, dijo el concejal radical.

La idea del concejal que armó «quilombo»

El concejal Claudio Dominguez (MPN) reflotó en una charla con radio La Red su proyecto para que se le descuente a los diputados cuando no van a las comisiones o a las sesiones. Contó que en su gestión como diputado se aprobó un proyecto para publicar los gastos de cada legislador, pero nunca se puso en práctica. “Se que con esto se va a armar quilombo”, reconoció el ahora concejal que se caracteriza por iniciar polémicas en sus declaraciones.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas