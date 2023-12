Esto es en off: Otro bloque asoma en la Legislatura de Río Negro

La nueva Legislatura rionegrina arrancó con movimientos. Su intensidad, precisamente, no tiene originen en la actividad parlamentaria sino en la conformación de equipos, incluyendo amagues de nuevos bloques. Ya se conoce del pedido de tres legisladores del PRO para conformar la bancada Cambia Río Negro, alineada a Anibal Tortoriello. Razón que explicó su visita al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti. El cipoleño se fue con una difusa promesa para marzo. Durante esta semana, en el marco de las designaciones de colaboradores, otro armado asomó. Se trata del bloque que conformaría Magdalena Odarda, separándose de Vamos con Todos. No existió un pedido formal, salvo un adelanto a Pesatti. Sí es cierto que la exsenadora aventaja a los separatista del PRO. Ella tiene un partido, ParTE, y formó parte de la alianza partícipe en elección de abril.

El delegado rionegrino en la Capital Federal

El exdiputado nacional Luis Di Giácomo será el próximo titular de la Casa de Río Negro en Capital Federal. La designación no fue aún formalizada, pero el gobernador Weretilneck ya se lo ofreció y el roquense aceptó esa representación y tendrá el desafío de abrir canales de diálogos con Nación.

Di Giácomo era el más expectante en el triunfo de Sergio Massa para la Presidencia, pero eso no ocurrió y , entre otras misiones, retomará viejos y nuevos contactos parlamentarios y gubernamentales para colaborar en las gestiones provinciales.

Luis Di Giácomo, dejó la banca de diputados el 10 de diciembre. Archivo

Noveles funcionarios en la dura paritaria docente

La paritaria docente del último miércoles no fue un buen comienzo para los debutantes de Educación y de Trabajo. El enojo de Unter por la ausencia de los funcionarios de altos rangos fue equiparable a su fastidio por la falta de una oferta salarial. Los flamantes vocales del CPE, Fabio Sosa y Romina Procoppo afrontaron el momento. Otro novel en el terreno fue Luis D Angelo, nombrado director de Legales en Trabajo y que presidió la paritaria.

Jara y una característica impropia de la Policía

El ministro de Seguridad, Daniel Jara siempre deja en evidencia su condición policial. Pero, en los pocos días en el equipo gubernamental de Weretilneck, exhibió una característica que parece desmentir su historia en la fuerza. Su impuntualidad. El 10 de diciembre llegó a la Legislatura cuando se había iniciado la sesión de asunción y todos sus pares ya estaban ubicados. Lo mismo ocurrió en la primera reunión de Gabinete.

Daniel Jara (izq) asumió en Seguridad de Río Negro. Archivo

La codiciada Agencia y pases de funcionarios

La Agencia tributaria de Río Negro es un área codiciada en el Estado por su adicional salarial, generado de un fondo especial con recursos de la recaudación. Los pedidos son habituales, pero hay escasas transferencias. Por eso, sorprendió la cantidad de decretos de pases durante los últimos días de la gestión de Carreras. El número no está confirmado aunque, entre los publicado, se advirtió el exsecretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos.

La carrera por las renuncias al aguinaldo

Las renuncias a los aguinaldos en la Legislatura se extieden y también las búsquedas para fortalecer la imagen de austeridad. De esa manera, desde la CC-ARI salieron a aclarar que fueron los primeros en resignar el SAC, con una nota que ingresó a las 8 del miércoles al despacho del vicegobernador, Pedro Pesatti. La aclaración pública también buscó que no los confundan con el PRO, que tampoco percibirá esos fondos.

Neuquén

Una novedosa manera de cambiar el humor

Las molestias que causan las máquinas viales en la ciudad cuando reparan un bache o arreglan una bocacalle ahora se transformaron en una sonrisa, casi cómplice. La máquina parece estar conducida por un oso de peluche de un tamaño considerable y ubicado, justo en la parte anterior a la pala mecánica.

Con ese detalle, los operarios logran que quienes están de mal humor por el ruido o por tener que desviarse, por lo menos esbozan una sonrisa porque el verdadero conductor casi no se ve. No son pocos los peatones y automovilistas que aprovechan para sacarle una foto y hasta se han animado a un autoretrato. ¿Tendrá nombre el oso?

Gloria se emocionó en el primer acto oficial

La presentación del plan de becas Gregorio Álvarez fue el primer acto oficial del gobierno de Rolando Figueroa. Una de las novedades que surgió es que no hay un cupo familiar para la ayuda y que esa condición la había propuesto el gobernador. La vicegobernadora Gloria Ruiz habló y se entrecortó porque le ganó la emoción. Tiene siete hermanos, es del interior, y sus padres debieron decidir quién estudiaba y quién no.

Dentro de la ley todo con parientes

Conrado Leszczynski es representante de JxC en la Magistratura. Lo propuso su esposa, María Ayelén Quiroga. En marzo, designó asesores: su hermano Leonardo y a Claudia Braceras, madre del ahora diputado oficialista Francisco Lépore, quien en esa época era asesor legal. A partir del 11 de diciembre, Braceras fue reemplazada por María Ayelén Quiroga. Pasado en limpio: Conrado consejero (sueldo de juez de Cámara, unos 3 millones de pesos), el hermano y la esposa asesores. Es una tradición nombrar parientes como asesores en los cuerpos colegiados, y ninguna norma lo prohíbe. Dentro de la ley todo.

Fernández le erró al ministro

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén y diputado provincial, Ramón Fernández cometió un blooper al errarle al Caputo cuando apuntó contra el ajuste del gobierno nacional. Quiso decir que el malo de la película era Luis Caputo, pero escribió que era Dante Caputo. Hay un sólo Dante Caputo, Ramón, y es el que firmó el acuerdo de paz con Chile como Ministro de Relaciones Exteriores en 1985.

Salió el 54 y Rolo no le había jugado

El primer premio del gordo de Navidad de la Lotería Unificada fue para 954 y adjudicado a las provincias de Corrientes y Río Negro, No faltaron las bromas para el flamante gobernador Rolando Figueroa, no sólo porque son los últimos tres números de su DNI, con el que figura en el padrón, sino que los últimos dos son su edad. Si jugó a la lotería, no fue ese número, aunque podría hacer un tirito para Reyes.

El intendente que es tercera generación

El intendente de Vista Alegre José Asaad debutó, al menos públicamente, con un acto en el que hizo un homenaje por el aniversario en el Monumento a los pioneros del Sector Norte. Dijo que era tercera generación de pioneros y que en ese monumento estaba reflejado el esfuerzo de sus abuelos, padres y tíos que llegaron a la zona a hacer producir la tierra. Heredó municipio complicado pero no le esquivó.

Producción: Adrián Pecollo, Hugo Alonso, Mario Rojas y Guillermo Berto.