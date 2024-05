Esto es en off: Pesatti y una imagen peronista que tuvo una única dirección

El pasado fin de semana, el vicegobernador Pedro Pesatti participó de los aniversarios de Chimpay y de Lamarque, gobernados por los justicialistas Gustavo Sepúlveda y Sergio Hernández. Por eso, ambos escenarios fueron mayormente opositores, pero Pesatti se desplaza bien en ese terreno por su temperamento y su origen peronista.

Larga charla en Lamarque con el senador Martín Doñate y, antes, el sábado, en Chimpay, se reencontró con el diputado Martín Soria, siempre enfrentado con el gobernador Alberto Weretilneck.

No faltó, por eso, la foto de camaradería entre el vicegobernador y el diputado, acompañados por Sepulveda, el intendente de Vamos con Todos, José Luis Berros y la legisladora Ayelén Sposito. Esa imagen solo circuló desde el ámbito opositor, Pesatti prefirió su conservación.

El «compañero» Berni en modo empresario

El exministro de Seguridad de Buenos Aires y actual senador provincial, Sergio Berni, se mostró esta semana en Bariloche en el cerro Catedral en la recorrida que el gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) y el intendente Walter Cortés (PUL) hicieron junto a Daniel Scioli, el primer funcionario de Javier Milei que llega a Bariloche.

Berni dijo que Scioli es un «compañero» al que respeta en lo personal y no tuvo reparos en la foto. Los locales se apuraron en señalar el rol empresarial que tiene el exministro en el rubro hotelero, para evitar reproches.

Berni posó sonriente con Scioli, Weretilneck y Cortés.

Un “envase del PRO” en una cabeza equivocada

«El envase sigue siendo del PRO, pero tu cabeza está cambiada y es kirchnerista», le lanzó Facundo López (JSRN) a Juan Martín (PRO) cuando en Labor Parlamentaria los presidentes de bloques debatían cuáles serían los proyectos para incluir en el temario de la sesión.

Así, el diputado oficialista lo interpeló y lo acusó de contradictorio cuando Martín no quería dar tratamiento a la reforma judicial, como reclamaba el gremio Sitrajur.

El veedor electoral y su participación en Río Negro

Clodomiro Risau, que fue interventor del PRO en Catamarca, fue designado veedor de la Junta Nacional para la elección de mañana de esa fuerza en Río Negro.

Hasta ahora, su actuación fue acotada, con una acalorada reunión por zoom donde su imparcialidad fue puesta en dudas por uno de los sectores.

Ya anticipó que mañana estará en Viedma para seguir el escrutinio de la compulsa por la presidencia entre Patricia Mc Kidd y Juan Martín.

Lorena en selfie con todos menos con Weretilneck

La diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, no dejó ni un momento su celular y registró todo lo que hizo junto a Daniel Scioli en Bariloche.

Siempre ubicada a su lado, la mileista insistió con la foto selfie a todos en cada recorrida, incluso el intendente local Walter Cortés se sumó en varias tomas, pero la parlamentaria se cuidó de tener cerca al gobernador Weretilneck a pesar de que pasaron casi 24 horas juntos en el mismo trajín.

El peso de la historia y un libro dedicado

Por historia y praxis, su autoridad nadie cuestiona y, por eso, no hubo pedidos para un inmutable Alejandro Marinao, hoy secretario de Vamos con Todos, cuando los funcionarios parlamentarios pedían espacios en la mesa principal del Plenario para acomodar a los legisladores parados.

Estos días, Marinao también exhibía un regalo del exsecretario General, Matías Rulli: el libro «Identidad de la República», de Miguel Pichetto y Roberto Dromi.

Neuquén

Pare de sufrir se mostró con el escudo neuquino

Jeremías Madrazo, el conductor de Pare de sufrir en Somos Gelatina, invitó al rapero Dillom a su programa que emitirá este domingo. En la decoración del estudio que se hizo famoso porque parió la fábrica de jingles puso el escudo de Neuquén.

Jeremías se hizo famoso por hacerse pasar por un incauto votante de Milei que quería cobrar el sueldo el dólares y también como un engañado por Zoe, frente a periodistas porteños que lo querían evangelizar sobre el sentido común.

Este neuquino es creador de contenidos para las redes sociales con una creatividad admirable. Hay que aclarar, por las dudas, que no es el escudo con las olas marinas sino el original con el río.

Jeremías Madrazo el neuquino que hace escuela en Buenos Aires.

Búsqueda abierta: un ghostwriter para Figueroa

El debate de la ley de peajes en la Legislatura volvió a poner sobre la mesa la calidad de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo.

Los diputados cuestionaron que tenía una redacción enredada, sugirieron múltiples cambios hasta acordar un despacho y surgió una insólita propuesta.

El radical César Gass sugirió que el gobierno debería contratar alguien para que le escriba las leyes a Rolando Figueroa. Peligra el puesto en la Asesoría General de Gobierno.

La versión Rioseco de la regionalización

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, ha demostrado ser muy pragmático como para quedarse entrampado en un bucle ideológico.

Como la regionalización de Figueroa lo encerró junto a su vecino de Huincul, llevó el Festival Trem Tahuen a Centenario y San Patricio del Chañar para hacer selectivos en esas ciudades. Gonzalo Nuñez y Esteban Cimolai quedaron agradecidos por la invitación. Regionalizar by Rioseco.

Quién invitó a quién en Chos Malal

El exintendente Hugo Gutiérrez y la exintendenta de Loncopué, María Villone, y el actual titular de Corfone, el ministro Jorge Lara, organizaron un acto para el 30 de mayo en Chos Malal.

La idea es lanzar una nueva agrupación política en el MPN llamada «la 27» para la reelección de Rolo Figueroa. Resulta que Marcelo Rucci dijo que iba a ir y le dijeron que él ya tiene su agrupación interna: Azul y Blanca. ¿Irá igual?.

La diputada sufrió discriminación política

La diputada nacional Nadia Marquez (LLA) dijo que había sido discriminada políticamente por la Universidad Nacional del Comahue. Había pedido el local de AMUC para hacer un acto con su par de salta Maria Emilia Orozco.

Antes, dijo, habían usado el salón para actos políticos. Bueno, ahora le dijeron que no iba a contar en el inmueble sin darle razones. El gobierno nacional discriminó a la UNC porque sólo benefició a la UBA. ¡Venganza!.

Se plantó Rodolfo

«Deberían aprender algunos del gabinete a trabajar realmente en equipo con todos los que saben, no sólo con algunos. La gente que sabe no es de descarte, que la uso cuando me conviene personalmente y después las ignoro».

¿Qué le habrá pasado a Rodolfo Laffitte que tiró al blanco al gabinete de Rolando Figueroa? No tiene históricos en primera línea, es cierto. Había sido uno de los primeros en apoyar a Rolo. ¿What happened?.

Producción: Mario Rojas, Andrea Durán, Hugo Alonso, Soledad Maradona y Adrián Pecollo.