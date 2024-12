Esto es en off: Un influencer de casi dos millones de pesos

Río Negro

Martín Ku, exparticipantes de Gran Hermano, fue la estrella del evento que sirvió para presentar el verano cultural y deportivo de Viedma. Su presencia y demás acciones promocionales de las fiestas locales habría demandado una inversión cercana a los dos millones de pesos aportados por el Envitur.

El cotejo entre el relato y la evaluación social

Fabian Galli no es de callar y no lo hizo en la reunión de Gabinete. El presidente de Canal 10 contrapuso la visión positiva de los ministros con la mala evaluación de la sociedad de la gestión, especialmente de algunas áreas. Planteó, en todo caso, que la favorable descripción realizada se desconoce entre los rionegrinos.

Fabián Galli no se caracteriza por callar lo que piensa

Techo Digno y el ruido de los exintendentes

El entendimiento de compensación (suspensión de juicio a prueba) entre la Fiscalía y un empresario, que prometió la construcción de un centro de salud en Bariloche, tuvo su impacto entre los otros acusados, en especial, en los exjefes municipales cuando el fiscal Martín Lozada dijo que era un “reconocimiento a un obrar indebido y daño”

El equilibrio de ARSA y el pedido de auxilio

Aguas Rionegrinas otra vez bajo la lupa política

Hace un año, el exlegislador Javier Iud asumió al frente de ARSA y, con subas de tarifas y mejoras en el cobro, la recaudación subió y logró reequipamientos. Pretendía lograr un equilibrio pleno pero, finalmente, requirió algo más de 1.000 millones sobre el cierre del año para “necesidades salariales”, según la resolución de Hacienda

La extraña cumbre en Bariloche que no fue

El fin de semana pasado, el libertario Ariel Rivero, de Primero Río Negro estuvo en Bariloche. Circuló un video y se habló de un encuentro con la senadora Silvina García Larraburu y el concejal Leandro Costa Brutten. Solo compartieron una cena aniversario de una radio barilochense.

Un video de Rivero y, detrás, la senadora. Cruce ocasional.

LLA rionegrina y “el principio de revelación”

Los legisladores libertarios, que sigue pugnando por su bloque, rechazaron artículos del presupuesto y del paquete fiscal en la sesión del martes. Integraron el conjunto de 17 parlamentarios que votaron en contra. Aún así, La Libertad Avanza se adueñó y excluyó a los otros 14 votantes del rechazo (PRO, Vamos con Todos y dos del PJ).

bloque libertario de la legislatura rionegrina

Foto : Marcelo Ochoa

En un comunicado, titulado “Principio de revelación”, la diputada Lorena Villaverde indicó que “solo” la LLA “votó a favor de los rionegrinos de bien” y señaló que “todos los otros bloques” votaron aumentar la presión fiscal, desnudando la verdad, que son todos lo mismo”. “Estas maniobras” serán “castigadas en las urnas”, cierra. A las horas, LLA hizo otra difusión y modificó el texto para enmendar el error de su “fake news”.

Neuquén

Quedaron dos lugares vacíos sin marcos

Gloria Ruiz no colocó el cuadro de Marcos Koopmann y ahora ella tiene derecho al suyo. (M. Subat)

La entonces vicegobernadora Gloria Ruiz fue a la sala de Comisiones a pedir prórroga de su defensa y se topó con la galería de vices que ahora la involucra. Es que en su gestión nunca colocó el cuadro de Marcos Koopmann y ahora vaya a saber si Zulma Reina se anima a ponerle marco a su cara…

Carlitos envía señales al MPN

El candidato por Mas Neuquén Carlos Quintriqueo advirtió que la democracia no se construye vandalizando la imagen de Felipe Sapag y de locales del MPN. Dijo que se construye a través de políticas como las que implementó Don Felipe. Los locales fueron vandalizados dos días seguidos.

El mensaje que publicó en las redes el candidato de Mas Neuquén

Gaido quedó fuera de la competencia de intendentes MPN

Los Carlitos del MPN: Saloniti y Koopmann se ufanaron de los arbolitos de navidad que armaron en la plaza San Martín y frente al municipio, en uno y otro caso. No lo dijeron pero en su momento habían envidiado el que armaba Gaido en el monumento, no por lindo sino por grande. Dicen que no se armó este año porque “era feo”, no por su tamaño.

El «problemita» que descubrió Rolando

El gobernador pide apuro pero las canteras no lo escuchan

La terminación de la Ruta 7 y 17 es un dolor de cabeza. Primero la transferencia de Nación y ahora… surgió otro problema: los costos de las canteras de áridos. Se lo dijo el responsable de la obra al gobernador Rolando Figueroa cuando éste le pidió si podía acelerar la obra. Teléfono para la dirección de Minas….

El dulce chocolate venció el pudor

Risas nerviosas y hasta incómodas generó la ocurrencia del diputado Claudio Dominguez (MPN) de llevar una caja de bombones a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales donde se iba a escuchar, al fin, la tan esperada palabra de la entonces suspendida vicegobernadora, Gloria Ruiz.

Nadie se quedó afuera de probar los bombones de Claudio, no los de Gloria que eran caros. (M. Subat)

Ninguno se animaba a ser el primero, pero una diputada de animó y fue imitada por sus pares. La entonces vicepresidenta Primera de la Legislatura, Zulma Reina, lo degustó con un gesto de disfrute real de la golosina. ¡Exquisita! dijo. Una de las críticas a Ruiz es haber comprado bombones por $4,5 millones en Plottier para entregar como cortesía a las empleadas de la Legislatura.

El liberal en Neuquinizate se había acostumbrado

El titular de la Agencia de Inversiones expuso en un congreso en centroamérica

“Totalitarismo nunca más”, publicó el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén, Leandro López. Recordó que al regresar al país siempre se debía dar explicaciones de lo que se había comprado en el exterior ante un burócrata de la aduana. Esto lo publicó en sus redes al regreso de El Salvador donde participó de un evento.

