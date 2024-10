Esto es en off: un proyecto oficial y una cuña más en la discusión capitalina

En mayo, el vicegobernador Pesatti adelantó que el parque industrial de Viedma lograría iguales exenciones impositivas que las existentes en su similar de Patagones por parte de Buenos Aires. En realidad, el vice hizo público un compromiso de Weretilneck en una reunión con comerciantes de la Capital.

El proyecto de ley anunciado por Pesatti no se formalizó pero, según afirman, estaba casi concluido. Eso no se sabrá, porque, el lunes, el presidente del bloque, Facundo López elevó la iniciativa de las exenciones tributarias, recordando aquella promesa de Weretilneck. No hubo mención del vice.

Obviamente, la presentación parlamentaria sumó a la tensión permanente que existe entre Pesatti y López.

Arabela a full con la inteligencia artificial

La exgobernadora Arabela Carreras habló públicamente después de diez meses. Se mostró interesada en la tecnología y confesó que utiliza mucho la inteligencia artificial y dejó un mensaje para que aplique la innovación en el programa educativo de la provincia porque lo que se ofrece “no les interesa a los chicos”.

Libertarios sin bloque, pero con su interna

La Libertad A vanza sigue sin bloque, pero existía acción conjunta de sus tres legisladores. Eso fue hasta esta semana cuando Cesar Domínguez se cortó y elevó proyectos solo con su firma. Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza fueron los primeros sorprendidos. La interna llegó antes que el reconocimiento.

Límites borrosos entre municipio y gremio

Halagos y sonrisas dedicaron los participantes del acto que encabezó el intendente y mandamás del sindicato mercantil de Bariloche Walter Cortés como anfitrión de un nutrido grupo de referentes de sindicatos de comercio del país. El dato saliente es que todo se hizo en el municipio, que incluso aportó al equipo de prensa.

Enojos oficialistas con sus aliados radicales

Son días malos en la relación del gobernador con los dos legisladores de la UCR, luego de que no dieron dictamen en favor del proyecto Procesal Constitucional. Eso derivó que no pudo tratarse en la sesión. No hubo respaldo y, además, existieron reclamos radicales por promesas incumplidas. Se trabaja en la reparación.

El abrazo de Perón y Balbín para la oficina de Walter

El barilochense Walter Cortés, en el acto rodeado de pares sindicalistas del rubro mercantil, recibió como regalo un cuadro ilustrado con el abrazo de Perón y Balbín. En ese contexto contó anécdotas, reivindicó al líder del sector Armando Cavallieri y enarboló varias promesas de obras.

Neuquén

El Martín Fierro al mejor actor es para Darío II

Descontracturado y convencido apareció el diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Peralta, en un video en el que se convoca a festejar el 17 de octubre.

Su compañero de banca Darío Martínez (I) le pregunta desde un escritorio sobre la programación y hace referencia a su apodo. Desde fuera de la oficina contesta el plan y remata: «Metele cumbia perro nomás». Esa escena la hace con una remera blanca que en su parte delantera tiene pintado el escudo del Partido Justicialista.

Cuando promedia el video en el que participan varios militantes, el aprendiz de actor se toma el lujo de cambiar vestimenta, como las divas, y aparece igual que Darío I con una camisa blanca. ¡Dedicate a actuar Pampa!.

Los gemelos de Rolo

Decí que la tenía medio asegurada, pero si a un londinense se le ocurría no firmar, el gobernador Rolando Figueroa se quedaba sin el pan y sin la torta y no traía plata a Neuquén para obras. Desafiante se puso unos gemelos que tienen grabadas las islas Malvinas en un acto en la capital del otrora imperio. Rolo Malvinero.

Ojo con quien le va a recibir la pelota

La superministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, estuvo en San Patricio del Chañar y participó de los juegos Regionales Neuquinos Región Vaca Muerta. Se prendió en un partido de voley y retó a quien pudiera dejarla hacer el tanto o devolvele la pelota. Final abierto.

Declaratura full reloaded

Nadie lleva la cuenta, pero si no fue un récord, le pasó cerca. La Legislatura sesionó el miércoles con un orden del día de 37 puntos, de los cuales 36 fueron declaraciones de interés por aniversarios, campeonatos, carreras, congresos y algún que otro repudio. El uno restante tampoco fue de ley: fue una resolución para bautizar una biblioteca.

El sueño del pibe en Zapala

El intendente Carlos Koopmann se tomó la licencia de poner un toque personal porque recordó que cuando era niño iba a jugar al Paseo de Doña Paca, el nombre que tiene este espacio en el centro de Zapala que ahora luce a nuevo. Lo disfrutaba de chico y de adolescente también, ahora comparte su experiencia y pide que se lo cuide, al paseo, obvio.

Los más sabrosos chorizos peronistas son de Centenario

Por el día de la Lealtad, el exintendente de Centenario, Javier Bertoldi, participó de un mitín gastronómico que sirvió para hacer catarsis y degustar, dicen, los mejores choripanes. No por el carnicero que los fabricó sino por la mano de quien los cocinó a las brasas muy lentamente. ¡Choripanes para todes!.

Producción: Adrián Pecollo, Soledad Maradona, Mario Rojas y Andrea Durán.