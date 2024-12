Festival de manos alzadas en el Deliberante: en Neuquén aprobaron todos los proyectos pendientes de Gaido

Por mayoría, se aprobaron hoy en la última sesión del año, una veintena de ordenanzas en su mayoría del Ejecutivo, incluido el tratamiento de la creación de un ente de Servicios Públicos, que había tenido gran debate en 2.023 pero poco abordaje en este ciclo. Se autorizó la instalación de hoteles y restaurantes frente al Domuyo en la isla 132 y la cobranza al frentista de las obras de infraestructura que acompañan al pavimento en las nuevas avenidas y el plan bienal de las 3.000 calles.

A diferencia de la puntillosidad que se tomaron en la sesión pasada, cuando votaron artículo por artículo la ordenanza tarifaria de 169 artículos durante casi una hora, tras una rencilla política; ahora entre las 14 y las 14,45 resolvieron todos los proyectos de un extenso orden del día, en especial los que requería el intendente Mariano Gaido.

La celeridad de las votaciones, un proyecto tras otro con la sola lectura del número del expediente, ocurrió luego de que se fueron las y los invitados, vecinas y vecinos que fueron homenajeados por su destreza, profesionalismo o por las iniciativas en favor de la comunidad.

«Omisión de lectura (sobre de qué se trataba el despacho) con incorporación directa al diario de sesiones», se detalló, indicó.

Así, sin debate ni lectura de los proyectos, se aprobaron por mayoría de 14 votos y 15 votos, otros por unanimidad de 17. El Deliberante tiene 18 bancas, pero la concejala Valeria Todero (CCARI), que adelantó su negativa a la urbanización comercial de la isla 132, no estaba en Neuquén, se indicó. El Fit (2 bancas) rechazó la mayoría de los despachos vinculados a la cesión de tierras o la isla 132.

El de mayor polémica en comisiones, que no se volvió a reeditar en el recinto, fue el de la autorización para instalar edificios frente al Domuyo (ex Cisne) el Centro de Convenciones ubicado en las inmediaciones de la franja de área natural protegida de la isla 132, rodeada por un brazo del rio Limay

El MPN argumentó que con la reorganización de nomencladores, la Isla «ganó 20.000 metros cuadrados» que figuraban como urbanizables (donde se hace la Fiesta Nacional de la Confluencia porque con el ordenamiento, es un sector donde no se podrá edificar. El concejal Atilio Sguazzini aclaró que no está permitido el uso residencial del lugar, sino de oficinas, hotelería y gastronomía.

Se devolvió el proyecto de creación de un ente de Servicios Públicos al Ejecutivo para que diga cómo funcionará (foto Cecilia Maletti)

La concejala de Comunidad, Laura Pérez, cuestionó que en un edificio existente hay uso de vivienda permanente, aunque acompañó con el voto por considerar que era una herramienta que necesitaba el oficialismo. La concejala Denisse Stillger (PRO) dijo que avalaban el proyecto porque se hicieron modificaciones al original y por la importancia de atracción de turismo que tendrá el acoplamiento de hoteles y restaurantes frente al centro de convenciones.

«Se van a llevar hoteles y demás inversones a un lugar que no está preparado con infraestructura y con accesos que no prevén una gran afluencia de gente: estamos pensando en una ciudad mirando al río y si ponemos muchos edificios y construcciones, se va a perder esta mirada que tuvo siempre la Isla 132», dijo la concejala Karina Rojo (Pluralistas), que junto con el FIT (por otros motivos) fueron los únicos que no dieron el aval para el ingreso de los inversores hoteleros frente al Domuyo.

En la última sesión del año, hubo celeridad en el tratamiento de más de 20 proyectos en nos 45 minutos, los que ni se leyeron ni se debatieron en el recinto, sólo se aprobaron, volvieron a comisión o remitieron al Ejecutivo (foto Cecilia Maletti)

Según explicó el concejal José Luis Artaza Hacemos Neuquén), cuando se aprobó el despacho del ente de Servicios Públicos «se resolvió devolver al Ejecutivo la aprobación del ente y que definan cuáles serían las funciones: se pidió que se definan los objetivos, las funciones», sostuvo.

La integración del nuevo organismo, se produciría en el 2025, debido a que no habrá más sesiones en este año.

En diálogo con RIO NEGRO, Artaza explicó que se aprobaron exenciones para los inversores en el Polo Tecnológico. «Incluye tasas y retributivos, pero fundamentalmente metros de construcción, amojonamiento, todo lo que tiene costo, están exentos. Y en el anexo 1, se estableció el radio del Polo Científico y del no pago de ninguna tasa de construcción en ese lugar», describió respecto de los incentivos fiscales.

Otro despacho logró la inclusión de obras de saneamiento a cargo de los frentistas en el plan de pavimentación de 3000 calles de la ciudad.

Artaza explicó que además del metro lineal de asfalto que se le cobra a los frentistas en concepto de «contribución por mejoras», se le agregará «todas las obras que van por debajo como cloacas, agua y gas; con una fórmula de cobro». Explicó que en todos aquellos barrios donde el municipio prevé asfaltar y que previamente hace obras pluviales, de saneamiento y cloacas, serán cobradas por el municipio para no tener que romper el asfalto, con obras posteriores de infraestructura bajo el pavimento.

No se hizo alusión a la intervención o competencia del EPAS en la planificación de la pavimentación municipal.

Entre otros proyectos, se aprobó la actualización del Registro Unico de (los nombres) de las calles de la ciudad, la cesión de 160 hectáreas en el nuevo ejido para que se instale el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la asistencia y atención del vecino, además de una gran cantidad de comunicaciones y declaraciones de interés junto con los mega proyectos, como el de Cordineu.