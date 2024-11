Ficha limpia: tras rumores de pacto con el kirchnerismo, el Gobierno enviará su propio proyecto

Tras ser responsabilizado por la “oposición dialoguista” por el fracaso de la sesión para tratar Ficha Limpia, Casa Rosada salió a negar cualquier tipo de pacto o acuerdo con el kirchnerismo y anunció que enviará un nuevo proyecto al Congreso. “Somos el único espacio con el currículum que está limpio”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, para descartar las imputaciones que llegaron desde el PRO y la UCR.

Las acusaciones de los aliados en el Congreso se apilaron después de que fracasara la sesión ante la falta de quórum. De los 39 integrantes del bloque de La Libertad Avanza, se ausentaron ocho y la misma determinación tomaron dos diputados ligados a Patricia Bullrich.

Mauricio Macri, como jefe del PRO, expresó su malestar en la red social X: “Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, escribió, a la vez que se preguntó si “hay resignación ante la corrupción”.

Desde la UCR, a su vez, se afirmó que fue la Casa Rosada la que “se ocupó de frustrar el debate”. El radicalismo dijo que el oficialismo busca una “ultrapolarización electoral”: para la UCR, Milei quiere disputar las próximas elecciones con Cristina Kirchner, quien al tener una doble condena judicial, aunque reste la sentencia definitiva de la Corte, quedaría fuera de competencia de aprobarse la Ficha Limpia.

“No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina”, replicó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El funcionario expresó el fastidio del gobierno con la crítica disparada desde la oposición dialoguista: “Causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, una de ellas es de un pacto impunidad y no sé cuántas pavadas más”, sostuvo en la conferencia de prensa en Casa Rosada. Dijo que el presidente “intenta no responder idioteces”, ante el ninguneo de Milei a la controversia durante todo el día de ayer.

Adorni le respondió al radicalismo sobre la supuesta intención de La Libertad Avanza a polarizar con Cristina Kirchner. “Si quisiese polarizar, el presidente le contestaría. Parece que el nerviosismo de la no contestación llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo”, dijo.

El gobierno anunció que quiere la Ficha Limpia, pero que presentará un “nuevo proyecto” con el asesoramiento “del doctor Alejandro Fargosi”, un abogado antikirchnerista, ligado al macrismo.

El gobierno reconoció que Milei recibió personalmente el reproche del PRO. “Efectivamente, la diputada Lospennato le escribió al presidente Milei, refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de ficha limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir”.

Silvia Lospennato, autora del proyecto, habló con Radio Rivadavia sobre su charla con Milei. Ayer, tras caer la sesión, la diputada dijo “los corruptos y los terroristas están contentos”.

“Es cierto que el presidente se puso en comunicación conmigo. Voy a contar solo lo que él hizo trascender. Me dijo que apoyaba el proyecto de Ficha Limpia, algo que ya sabíamos porque lo había dicho el 1 de marzo”, comentó Lospennato.

La diputada contó que el presidente aludió a algunas diferencias técnicas. “Pero no me dijo cuándo se volvería a tratar ni las modificaciones”, admitió con tono decepcionado. “No sé porqué no bajaron los diputados. Yo lo único que puedo decir es que si hay voluntad de que efectivamente esto suceda, lo podemos hacer muy rápidamente, porque el dictamen ya está, no hay que dictaminar de nuevo”, explicó.

“Es un proyecto muy simple de un artículo que fue trabajado con su bloque (libertario). Hasta el día anterior teníamos 131 votos, y debió tener media sanción, pero no pasó. La responsabilidad de explicar por qué no bajaron es de cada diputado, no mía. Creo en la palabra del presidente pero lo que dijo no explica lo ocurrió. Y esa explicación yo espero que suceda en algún momento”, concluyó Lospennato.

En el PRO comparan el esfuerzo y las energías que le demandaron a la Casa Rosada conseguir los votos propios más los de los aliados para blindar dos vetos presidenciales. “Eso no ocurrió con Ficha Limpia”, señalan en el PRO.

El bloque macrista de diputados sacó esta tarde un comunicado en el que afirma que “el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros”.

El PRO, pese al anuncio de Casa Rosada, volvió a mostrar aspereza: “Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”.

Pasado el mediodía de hoy, el presidente Javier Milei compartió un fragmento de la Torá, con un mensaje que destaca: “Los que juegan para todos lados son los peores de todos, incluso mucho peor del que es completamente malvado”.

“El que es malvado y se muestra como tal, lo tenemos identificado. En cambio, el otro se comporta como bueno y no sabemos nunca, cuáles son sus actitudes y sus intenciones nefastas”, dice el texto titulado “Reflexión”, en el que Milei vuelve a apelar a textos religiosos judíos. Se interpretó el mensaje como una respuesta a sus “aliados críticos”.