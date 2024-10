¿Giro político? María Emilia Soria recibió a Quintela, pero figura en la lista de Cristina

Hace apenas unos días, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, fue la anfitriona del gobernador riojano Ricardo Quintela, mientras comenzaba el “operativo clamor” en favor de Cristina Fernández de Kirchner.

En aquella oportunidad, Soria se mostró esperanzada en un “diálogo” dentro del partido y dijo estar “cansada de los candidatos elegidos a dedo y desde la Capital Federal”, en clara referencia a las experiencias de Daniel Sicoli y Alberto Fernández. En esa oportunidad tampoco ahorró críticas a la conducción provincial del partido, que desde el comienzo, con el senador Martín Doñate a la cabeza, se sumó a juntar avales para la postulación de la expresidenta para dirigir el partido.

Todo hacía pensar que jugaría con el riojano. Pero ya su hermano, Martín Soria, había anticipado un posible giro. Algunos partícipes de ese cónclave remarcan que “ninguno dijo nada” contundente en favor de la presidencia de Quintela , más allá de propiciar el encuentro «con la militancia».

El viernes 4 de octubre, María Emilia Soria y Martín Soria recibían a Quintela

El diputado Soria lo aclaró al ser consultado por Diario RÍO NEGRO y ubicó al riojano en el Alto Valle y con acompañamiento, porque por entonces era «el primer dirigente en postularse públicamente. En ese momento la figura más convocante y preparada de nuestro espacio no había expresado aún su intención de presidir el PJ a nivel nacional», afirmó en alusión a la expresidenta.

La aparición de la candidatura de Cristina Fernández puso al diputado Martín Soria en una posición incómoda, ya que comparte bancada con Máximo Kirchner, y el titular de la bancada, Germán Martínez, figura como candidato a la tercera vicepresidencia de la lista.

Ayer el equipo de prensa de la expresidenta incluyó a la roquense como uno de los Consejeros Titulares de su lista, divulgada poco antes de la medianoche, al filo del cierre, por Infobae y La Nación. Quizás haya sido una estrategia de Cristina Fernández para quebrar los apoyos de Quintela, mayoritariamente del interior, donde radicaba su fuerza.

La lista completa

La nómina de Primero la Patria estará encabezada por la ex mandataria y detrás irán cinco candidatos a vicepresidentes, según adelantó anoche Infobae. El candidato a vicepresidente primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans. La segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

Los Consejeros titulares serán: Sonia Alesso (Secretaria General CTERA), Juan Manzur (senador nacional), Eduardo de Pedro (senador nacional), Abel Furlan (secretario general de la UOM), Víctor Santa María (secretario general de SUTERH), Sergio Uñac (senador nacional y ex gobernador de San Juan), Agustín Rossi (ex jefe de Gabinete), Felipe Solá (ex Canciller), Gustavo Menéndez (Intendente de Merlo), José Neder (senador nacional), Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional), Daniel “Tano” Catalano (secretario general ATE Capital), Guillermo Moser (Secretario general de Luz y Fuerza), Kelly Olmos (ex ministra de Trabajo), Norberto di Próspero (secretario general de la Asociación del Personal Legislativo), Pablo Yedlin (diputado nacional), Julián Domínguez (ex ministro de Agricultura), José Luis Gioja (ex gobernador de San Juan), María Emilia Soria (Intendenta de General Roca), Leo Nardini (Intendente de Malvinas Argentinas), Federico Susbielles (Intendente de Bahía Blanca), Antonio Rodas (senador nacional), Federico Otermin (Intendente de Lomas de Zamora), Agustina Propato (diputada nacional) y Carlos Linares (senador nacional).

La incógnita podría develarse mañana, cuando la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presente junto en SMATA la mesa “Cristina Presidenta” para el Partido Justicialista.

Si bien en las últimas horas trascendieron versiones periodísticas de que la ex presidenta Cristina Kirchner iba a formar parte del evento, fuentes del municipio del sur del Gran Buenos Aires confirmaron a Noticias Argentinas que se trata de «un evento local» del que CFK no participará.

El acto que llevará adelante la jefa comunal quilmeña, una de las principales impulsoras de la candidatura de Fernández de Kirchner al PJ, se produce luego de que la ex jefa de Estado presentara ayer oficialmente su lista para liderar el partido y ratificara sus intenciones de competir contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

«Si el juego sigue siendo señalar traiciones, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo», sostuvo Quintela en redes sociales, quien también reiteró que seguirá adelante con la disputa en las elecciones partidarias del PJ del 17 de noviembre.

La publicación de Quintela fue realizada después de que se conociera que la ex presidenta Cristina Kirchner definió como «Poncio Pilatos» y «Judas» al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por no apoyarla en la compulsa interna.

La ex mandataria se expresó en estos términos durante una reunión que se realizó por la tarde en la sede del SMATA del barrio porteño de San Telmo, y que se extendió durante más de cuatro horas, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes del peronismo.