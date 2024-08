Interna en La Libertad Avanza: «No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe», dijo Pagano contra Limoine

La diputada Marcela Pagano calificó de «psiquiátrica» a su compañera de bancada Lilia Lemoine, en lo que fue un nuevo cruce picante entre las legisladores de La Libertad Avanza, bloque que atraviesa serios problemas de liderazgo.

En su cuenta de X, Pagano tuiteó: “Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba».

«Como anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe«, disparó la ex periodista a Lemoine.

Antes, Lemoine, amiga del presidente Javier Milei, contó que Pagano la había amenazado con denunciarla. En esa línea, siguió: «Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo».

«Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad pero dejas a la autora intelectual…», relató la cosplayer en declaraciones televisivas.

Con información de Noticias Argentinas.

Interna en La Libertad Avanza: echaron a Francisco Paoltroni tras criticar al gobierno de Milei

La interna en el bloque de La Libertad Avanza parece no terminar. Este miércoles se confirmó la expulsión de Francisco Paoltroni en el Senado. La decisión se tomó después de que el formoseño cuestionara duramente al presidente Javier Milei por la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

El senador Francisco Paoltroni lanzó críticas contundentes contra Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, y se diferenció del Poder Ejecutivo al rechazar la propuesta para que el juez Ariel Lijo sea parte de la Corte Suprema de Justicia. Sus declaraciones hicieron que el senador formoseño quedara en medio de la interna que explotó en los últimos días en La Libertad Avanza y con la salida de Lourdes Arrieta, se esperaba una decisión similar para Paoltroni.

Este miércoles por la noche se conoció la medida que fue oficializada por los senadores Ezequiel Atauche -jefe de bloque-, Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, con una carta dirigida a presidenta del Senado, Victoria Villarruel. En el escrito difundido en medios nacionales se justificó la decisión de echar a Paoltroni por tener «diferencias irreconciliables» con el resto de los integrantes.

Trascendió que minutos antes el senador había hablado sobre la posibilidad de irse por voluntad propia del bloque, pero llegó antes el pedido de expulsión.