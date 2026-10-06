Crisis habitacional en España: Pedro Sánchez vuelve a aprobar los decretos luego de adelantar las elecciones 

El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó este martes nuevamente dos decretos de emergencia sobre vivienda que habían sido rechazados apenas cuatro días atrás por el Congreso, en una decisión que se produce un día después de que el mandatario convocara a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Las normas mantienen el núcleo de las medidas rechazadas el viernes pasado, aunque incorporan algunas modificaciones, y deberán ser ahora sometidas a la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume determinadas funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes, indicó Noticias Argentinas.

Las medidas sobre vivienda que insiste Pedro Sánchez en España

«Si la mayoría del Parlamento como sucedió el pasado viernes da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento y hasta que eso suceda el Gobierno va a continuar gobernando«, dijo Sánchez, posterior a un Consejo de Ministros.

El funcionario sostuvo que son medidas «de puro sentido común» y de «humanidad» que unen a los pequeños propietarios y a los inquilinos y ponen «pie en pared» a los fondos buitre.

Detalló que son 21 medidas, que incorpora como novedad una línea de financiación de 10.000 millones euros con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieren adquirir su primera vivienda que será gestionada por el ICO e intergeneracional, marcó el medio EFE.

El Gobierno sostiene que van a facilitar el acceso a la vivienda y también a la compra permitiendo a inquilinos desgravarse parte de lo que de lo que pagan del alquiler en su declaración de la renta, agregó el medio español.

«Es un buen paquete de medidas para mitigar la crisis de la vivienda», expresó Sánchez.

Rechazó del Congreso que agudizó la crisis del Gobierno de España

Los dos decretos rechazados el viernes por el Congreso fue uno de los mayores reveses parlamentarios sufridos por el Gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.

El principal decreto cayó por 178 votos contra 172 tras la oposición del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La derrota parlamentaria profundizó la crisis política y precedió la decisión de Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha inicialmente prevista.