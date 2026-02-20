Javier Milei celebró el aval a la reforma laboral en Diputados: «Argentina será grande nuevamente»

El oficialismo logró otro paso clave en Diputados. Luego de una sesión maratónica de intenso debate, el proyecto de reforma laboral que elaboró el Gobierno, fue aprobado tras conseguir la mayoría de votos en el recinto. Sin embargo el bloque oficialista tuvo que aceptar modificaciones en el texto, por este motivo ahora deberá volver al Senado.

Pese a este regreso a la Cámara alta, el presidente Javier Milei, al igual que su equipo, celebró el resultado de la sesión y expresó: «Argentina será grande nuevamente».

Javier Milei celebró el resultado en Diputados

Tras confirmarse el resultado de la votación en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei celebró lo sucedido a través de su cuenta en la red social X con un breve mensaje: «HISTÓRICO. Argentina será grande nuevamente. VLLC!».

Poco después, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial para seguir con el reconocimiento y profundizar en el impacto de la reforma:»La Oficina del Presidente celebra la aprobación de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos».

Según el Ejecutivo, este avance legislativo «significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina».

En términos operativos, el Gobierno señaló que la nueva normativa «simplifica y digitaliza» los procesos de registración y «moderniza licencias y procedimientos». Asimismo, el texto resalta que la ley ordena «responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores», e introduce «incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades».

El Ejecutivo recordó en el texto que el objetivo central de la medida es promover «un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales».

Hacia el cierre, el comunicado reconoce que los argentinos «han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal». En este sentido, afirma que «esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales».

Finalmente, el presidente extendió su agradecimiento a «todos los legisladores que acompañaron este proyecto» y manifestó que «espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente».