Milei recibió a Christopher Landau: energía, inversiones y la disputa por la Ley de Defensa de la Soberanía

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El presidente Javier Milei recibió este viernes al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, al cierre de una semana de intensa actividad de funcionarios de la administración de Donald Trump.

El diálogo estuvo atravesado por los intereses de los Estados Unidos en el sector energético y en inversiones en infraestructura, además de la discusión por la Ley de Defensa de la Soberanía, cuyo capítulo referido al control de las empresas fue objetado por la administración republicana.

La reunión se extendió por más de una hora y media, y el presidente estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford.

Landau llegó a la Casa Rosada junto al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

Landau es el segundo del influyente Secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, y visitó la Argentina en el marco de una gira que incluyó un paso previo por Paraguay.

El funcionario permanecerá en la Argentina hasta el próximo lunes, sin que se conozca su agenda.

En un comunicado oficial luego de la reunión, la Embajada de los Estados Unidos remarcó la condición de “aliado firme” de Milei “en la defensa de la libertad en las Américas”.

“La Argentina apuesta por la estabilidad y las reformas, y los Estados Unidos la acompañan con inversión en energía, minerales críticos e infraestructura a través del Corredor Andes-Atlántico. Con reglas claras y socios tecnológicos confiables, se construye un horizonte de prosperidad para ambos países”, completó la representación diplomática.

En declaraciones públicas previas, Landau expresó con claridad la inquietud de los Estados Unidos por la Ley de Defensa de la Soberanía, que incluye sanciones, y la exclusión del RIGI, para empresas que intervengan en explotaciones en las Islas Malvinas.

La incomodidad había trascendido durante el último fin de semana, cuando se supo que la Casa Blanca no estaba de acuerdo con el contenido de la norma que se iba a tratar en el Congreso. La administración Trump no objeta el reclamo sobre las islas, sino que pretende que no se perjudique a sus compañías con posibles sanciones.

Landau blanqueó la queja tras su encuentro con Quirno en la Cancillería, aunque intentó disimularla al señalar que de todas maneras su país es respetuoso de la discusión legislativa.

En el Gobierno minimizaron la objeción, pero en la práctica el proyecto que estaba para ser tratado en el Parlamento se congeló y no se sabe cuando se retomará la discusión.

Actividad

Este encuentro de Milei con Landau cerró una semana de mucha actividad de funcionarios de los Estados Unidos en la Argentina, siempre bajo la promoción de estrechar vínculos para el desarrollo, pero con fotos y visitas puntuales que revelan los verdaderos intereses.

El periplo comenzó el martes 20 cuando el embajador Lamelas participó de una serie de actividades en Vaca Muerta, a la que calificó como “el motor del éxito argentino”. En uno de sus discursos dejó dos sentencias: “Estamos poniendo la plata sobre la mesa”, dijo en relación a una serie de inversiones por U$S 20.000 millones que aportará Estados Unidos en proyectos de infraestructura.

Luego enfatizó: “Argentina va en el rumbo correcto, que es hacia la derecha, no hacia la izquierda”, lo que se interpretó como un dardo a China. El embajador aprovechó la ocasión para visitar el Instituto Vaca Muerta del que empresas como Chevron, Halliburton, NOV, Pason y Calfrac Well Services toman talentos.

Tras el paso por Neuquén, el miércoles y mientras Milei estaba en Madrid, Lamelas fue recibido en la Casa Rosada por la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, sin que trascendieran detalles de la conversación.

Landau comenzó su actividad en Buenos Aires el jueves con la reunión en la Cancillería y luego, junto a todo su equipo, fue hasta el Ministerio de Economía para un encuentro con su titular Luis Caputo. En esta ocasión, el jefe del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por Oxenford y por su sobrino, el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Más tarde, y en medio de esta serie de reuniones con el tema energético como principal foco, se conoció la renuncia del secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González. El funcionario saliente no será reemplazado lo cual eleva el poder del ministro. La secretaría de Energía quedará a cargo de María Tettamanti y Luis Lucero permanecerá como secretario de Minería.

Entre los proyectos que Landau se comprometió a financiar se incluye un programa de U$S 15 millones para ayudar a Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad (SOC, por sus siglas en inglés).