Dólar oficial hoy: los valores en Banco Nación este miércoles 21 de octubre 2026 y las señales de la plaza
El dólar oficial sostiene su pauta de estabilidad en las ventanillas del Banco Nación, mientras el Banco Central monitorea el balance de reservas y el dólar blue marca una brecha reducida. Todos los precios de referencia de este miércoles 21 de octubre 2026.
En el meridiano de la semana financiera, la plaza cambiaria de dólar oficial consolida un sendero de previsibilidad que reduce la volatilidad en las ventanillas bancarias y aporta orden a las previsiones de la economía real.
Con una demanda minorista abastecida sin fricciones y un control riguroso de la autoridad monetaria sobre las operaciones mayoristas, las entidades financieras abren sus puertas confirmando valores estables, lo que permite a las familias y a las empresas proyectar sus compromisos sin sobresaltos de corto plazo.
Miércoles 21 de octubre 2026: cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación
En las sucursales físicas y en el canal digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este miércoles 21 de octubre 2026 a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta, en tanto que el promedio de bancos comerciales relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja promedio de $1.485 para la compra y $1.550 para la venta.
Miércoles 21 de octubre 2026
A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones:
|Tipo de cambio
|Compra
|Venta
|Estado y lectura operativa
|Dólar oficial (Banco Nación)
|$1.495,00
|$1.545,00
|Referencia minorista sin variaciones
|Dólar oficial (Promedio BCRA)
|$1.485,00
|$1.550,00
|Pizarras bancarias del sistema privado
|Dólar mayorista (BCRA)
|—
|$1.526,00
|Canal exclusivo para comercio exterior
|Dólar tarjeta / turista
|—
|$2.008,50
|Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias
|Dólar blue
|$1.550,00
|$1.570,00
|Plaza informal en franja de equilibrio
|Dólar MEP (Bolsa)
|–
|$1.545,86
|Operatoria bursátil mediante títulos soberanos
|Dólar Contado con Liquidación (CCL)
|–
|$1.627,16
|Transferencia y arbitraje de activos al exterior
|Euro oficial
|$1.685,00
|$1.785,00
|Cotización institucional de referencia BNA
Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.
Miércoles 21 de octubre 2026: comportamiento en la Patagonia del dólar oficial en Río Negro y Neuquén
Miércoles 21 de octubre 2026
|Jurisdicción
|Entidad Bancaria Regional
|Compra
|Venta
|Neuquén
|Banco Provincia del Neuquén (BPN)
|$1.485,00
|$1.555,00
|Río Negro
|Banco Patagonia
|$1.495,00
|$1.545,00
Brecha cambiaria: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles
El dato distintivo, que domina la plaza formal, es la acotada distancia entre el dólar oficial minorista y el dólar blue.
Con la cotización vendedora del billete paralelo ubicada en $1.570, el diferencial frente a la ventanilla del Banco Nación se mantiene en un margen estrecho, que desalienta maniobras especulativas fuera del sistema formal y contribuye a la estabilidad de precios en el comercio mayorista.
En sintonía, el comportamiento del dólar MEP, asentado en $1.545 para la venta, opera prácticamente en paridad con la ventanilla bancaria tradicional, consolidando una alternativa transparente, legal y líquida para la dolarización de empresas y ahorristas sin afectar las reservas líquidas del sistema financiero.
Comentarios