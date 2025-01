Javier Milei quiere arrasar con el kirchnerismo, ¿antes o después de las extraordinarias?

En clave electoral, Javier Milei dijo que quiere llegar a un acuerdo con el PRO para “arrasar con el kirchnerismo” en las elecciones de medio término. Pero antes, el Presidente necesitará de ese mismo kirchnerismo para avanzar con algunos de los temas que incluyó en el pedido de sesiones extraordinarias que se conoció el viernes.

Los libertarios apuestan a poner en marcha el Congreso desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero. Entre los temas incluidos en el decreto, en tres de ellos, más que rivales, el kirchnerismo que Milei dice querer arrasar, podrían resultar aliados.

El primero de ellos es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de una iniciativa que los libertarios impulsan desde la Ley Bases pero que, por falta de acuerdos, quedó suprimida (junto con muchos otros capítulos) de la versión sancionada. En noviembre, LLA volvió a la carga: presentó el proyecto de la Ley de reforma para el fortalecimiento electoral que incluye, entre otros ítems, la supresión de las primarias.

El Gobierno esgrime dos argumentos a la hora de impulsar la eliminación del instrumento ideado por Néstor Kirchner en 2009, tras la derrota electoral que sufrió frente al empresario Francisco De Narváez. Por un lado, subraya su impacto fiscal. “Si eliminamos las PASO, recortamos unos US$ 150 millones”, volvió a decir este fin de semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Por otro, los libertarios insisten en la poca utilizad que tuvieron las primarias desde su implementación, además de que obligan a la ciudadanía a votar varias veces en un mismo año.

Lo cierto es que además de LLA, el otro bloque interesado en la eliminación de las PASO es el de Unión por la Patria (UP). El tema divide aguas puertas adentro. Por caso, no tienen la misma postura los legisladores peronistas que son oficialismo en sus provincias (están a favor de eliminarlas) que los que son oposición (en contra). Pero buena parte de los legisladores de UP podría levantar la mano el día de la sesión para acompañar la medida de Milei. En especial, aquellos que responden a Cristina Kirchner y a Sergio Massa: ambos acompañan la medida.

No así el PRO y la UCR, los principales aliados que tiene el oficialismo por estos días. Al menos así era hasta hace unos meses atrás. En el PRO, impulsaban un proyecto de la diputada María Eugenia Vidal, que busca eliminar la obligatoriedad de las primarias. Es decir, que pasen a ser PAS. Ahora, Cristian Ritondo está tanteando a sus diputados para ver cuán dispuestos están a avalar el proyecto mileísta.

En la UCR rechazaban de plano la propuesta. Ahora, ambos partidos se muestran predispuestos a “analizar” la iniciativa. Habrá que ver qué terminan de definir en los próximos días los dos espacios dialoguistas. De inclinarse por la negativa, el oficialismo podría terminar votando en soledad con el kirchnerismo que dice querer arrasar.

En diciembre, hubo otro tema que unió a LLA y UP. Fue el proyecto de Ficha Limpia. “Estamos de acuerdo con Ficha Limpia y con lo que significa”, dijo Francos aquellos días, para luego acotar: “Con lo que quizá no estamos de acuerdo es que puede llegar a interpretarse como una proscripción”. Estas declaraciones fueron después de haber vaciado la sesión en la que se trataría el proyecto que impide ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia. ¿A quién se refería Francos con proscripción? A Cristina Kirchner. Es que, de sancionarse el proyecto impulsado por el PRO (y que los propios libertarios habían avalado en comisión) la presienta del PJ no podría ser candidata este año.

UP jamás acompañó el proyecto. Y LLA le soltó la mano al texto para mantener en el ring a CFK y, así, polarizar con ella en la campaña que ya se puso en marcha. Ahora el tema será retomado en extraordinarias, con el proyecto que el Ejecutivo sigue sin enviar, pero que seguramente dejará en carrera a CFK. En este caso, y a diferencia del tema de las PASO, la alianza PJ-LLA no se verá durante la votación del texto, sino en la letra chica del proyecto que envíe el PEN.

El pliego del juez Ariel Lijo

Dentro de los temas a tratar en extraordinarias, Milei incluyó los pliegos pendientes en el Senado. Entre ellos se encuentran el de los dos candidatos del Ejecutivo para las vacantes en la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En los últimos días, el Gobierno dejó trascender que están dispuestos a correr a un costado el pliego de García-Mansilla y avanzar con el de Lijo, cuyo dictamen ya habría reunido las 9 firmas que se requieren para ser llevado al recinto. La novena firma fue nada menos que de la peronista Lucía Corpacci.

Sin el aval de UP, el pliego de Lijo jamás llegará a buen puerto. Es que requiere del acompañamiento de las 2/3 partes de los presentes. Y la bancada que conduce José Mayans reunirá, tras la jura del reemplazo de Edgardo Kueider, 34 de las 72 bancas. En otras palabras, de no sellar un acuerdo entre UP y LLA, Lijo jamás llegará a ser miembro del máximo tribunal.

El corrimiento del pliego de Mansilla podría ser el primero movimiento del Gobierno para iniciar negociaciones con el PJ, que estaría dispuesto a avalar a Lijo, a cambio de que les concedan otros nombramientos en el Poder Judicial (incluso en la misma Corte).