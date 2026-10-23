Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista vinculado a “Chiqui” Tapia, por una causa de lavado de dinero

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención del financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

Causa por lavado de dinero: detuvieron a Ariel Vallejo

La medida se tomó luego de que Vallejo incumpliera las condiciones impuestas para permanecer en libertad. Según la resolución judicial a la que accedió Infobae, el financista no cumplió con las comparecencias mensuales ni acreditó su residencia efectiva en el domicilio declarado.

Además, no se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales, como debía hacerlo una vez por mes, y tampoco entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. En otros casos, la entrega se realizó fuera de los plazos establecidos.

Fuentes judiciales señalaron que la decisión respondió a la detección de “riesgos procesales concretos”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En paralelo, la Justicia convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias de otros 16 imputados por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

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