Javier Milei respondió a las críticas por su discurso en Davos: «No se pongan en nuestro camino»

El presidente de la Nación, Javier Milei, respondió contundentemente a las críticas recibidas tras su intervención en el foro económico de Davos, especialmente por parte de la oposición, grupos feministas, de derechos humanos y el colectivo LGTBIQ+. A través de su cuenta personal de X, el mandatario reafirmó su postura y advirtió: «No se pongan en nuestro camino».

Milei señaló que su discurso fue pronunciado «en la cara de las élites globales» y reiteró que la ideología de género «nos está condenando al fracaso«. En ese sentido, expresó: «No nos conmueven sus actos de falsa indignación«, en referencia a las críticas que lo señalaron.

El presidente también denunció que aquellos que defienden estas posturas intentan imponer una agenda que, según él, conduce a la expansión del Estado y a la «muerte de la libertad«. Además, destacó que, como no tienen argumentos sólidos para defender sus ideas, recurren a «la estigmatización, la categorización y las falacias» para desprestigiar a quienes cuestionan su visión.

Javier Milei: «La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo»

En línea con sus principios liberales, Milei reafirmó que el respeto por el proyecto de vida de cada persona es parte del «ADN» de La Libertad Avanza (LLA).

Rechazó cualquier intento de imponer un trato desigual desde el Estado, defendiendo la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad, especialmente frente a aquellos que buscan obtener «privilegios» y permitir que «los políticos ladrones roben».

Sobre las críticas de las élites, Milei mencionó la campaña de desinformación que lo tildó de «nazi» y lo acusó de decir cosas que no dijo. «Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina«, aseguró.

Finalmente, el mandatario afirmó que no se sentirá culpable por algo que no ha hecho: «No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso«.

También remarcó que las campañas de difamación no influirán en su rumbo: «No les va a funcionar a ustedes tampoco. Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo».

