Juntos Somos Río Negro piensa en dos estrategias y guarda las tijeras para las elecciones de octubre

“A Juntos Somos Río Negro no se le puede reclamar que apareció diez días antes de las elecciones. Hemos estado siempre, asumiendo nuestra responsabilidad”, sostuvo el precandidato a diputado nacional por el oficialismo provincial, Luis Di Giacomo.

El parlamentario, que busca la reelección este año, marcó diferencias entre la campaña del partido que gobierna Río Negro y la estrategia de sus rivales en las PASO, que “descansan en quienes los nombraron y en el interés que despierta la apabullante propaganda de uno y otro en el plano presidencial”.

“Estoy recorriendo la provincia desde junio. He estado en todas las regiones y no me he cruzado con nadie. No se ve andar a los candidatos. Nosotros estamos haciendo la rionegrina, con el trabajo cara a cara, inclusive asumiendo los costos que significa enfrentar las dificultades propias de la provincia, pero como es algo que hemos hecho siempre, no nos molesta”, enfatizó ayer.

Los integrantes de la lista “verde” protagonizaron el fin de semana un acto en Roca y desde hoy concentrarán su actividad proselitista en Viedma, luego de haber estado la semana pasada en Bariloche y en el Alto Valle Oeste.

En todas esas recorridas, el mensaje que se busca instalar es el de hacer “un voto identitario” en las PASO del 13 de agosto, “con una clara identificación provincialista”.

Di Giacomo sostuvo que “está pasando en muchas provincias que empieza a renacer el provincialismo, contra un centralismo que nos castiga de diferentes maneras: las inundaciones en nuestras zonas costeras para mandar energía a Buenos Aires, con el precio del boleto del transporte público, por ejemplo”.

A partir de ese concepto, el diputado detalló por qué no se concentrarán ahora en el pedido de corte de boleta, pero sí lo harán para los comicios generales del 22 de octubre.

“Nuestro mensaje actual va dirigido a esa gran cantidad de ciudadanos que piensan votar en blanco o probablemente no quieren ir a votar. Les decimos que vale la pena votar por Río Negro, mostrar que hay una oferta provincialista rionegrina”, indicó.

Pero luego, cuando estén realmente en juego las tres bancas y deban sortear el obstáculo de no tener tramo presidencial en su lista, desplegarán otra estrategia.

“En las PASO vamos a obtener una línea de base, a partir de la cual vamos a poder crecer. En octubre sí vamos a ir al corte de boleta, con la movilización del votante activo de JSRN. Es algo que está estudiado: el 40% del voto a JSRN proviene del peronismo y el 40% es amarillo. El 20% restante es propio. Sobre ese escenario vamos a trabajar”, indicó el diputado.