La AOG Patagonia 2026 con agenda confirmada: cómo será la estadía de Javier Milei en Neuquén

La AOG Patagonia 2026 tendrá todos sus espacios de exhibición ocupados y ofrecerá una agenda con actividades técnicas, encuentros de CEOs y jornadas dedicadas a los principales desafíos de la industria hidrocarburífera. Foto gentileza.

La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 tiene agenda confirmada en Neuquén. El evento regresará a la capital provincial luego de dos años con la participación de más de 550 empresas y una fuerte expectativa por parte de la industria, cada vez más atravesada por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

La feria sumará para esta edición un cuarto día, extendiéndose entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre. Por sus carpas pasará buena parte de la plana alta del sector energético y la política regional, que expondrá sobre el presente de la actividad, los desafíos por delante, especialmente en materia de infraestructura; y el potencial exportador que está adquiriendo el petróleo y el gas para el país.

Javier Milei, confirmado en la AOG Patagonia 2026

El acto inaugural concentrará más atención que la habitual, ya que entre sus oradores estará el presidente Javier Milei.

Según se informó, el mandatario arribará a la ciudad este lunes alrededor de las 16 para participar del lanzamiento institucional de la exposición, dar un discurso y visitar el stand de YPF, la petrolera de bandera.

Los detalles se conocieron hoy jueves, durante el lanzamiento oficial que realizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el ente encargado de la organización, de cara a la feria que esta vez ocupará la totalidad del predio del espacio Duam y una porción del estacionamiento del aeropuerto Juan Domingo Perón.

Martín Kaindl, director de Asuntos Institucionales y Recursos Humanos del Instituto, destacó la expansión del evento tanto en superficie como en cantidad de compañías participantes, aspecto que vinculó «con el mismo crecimiento que está teniendo la industria».

Durante su desarrollo habrá espacios para exposiciones, rondas de negocios y capacitaciones técnicas, además de conferencias y actividades pensadas para jóvenes profesionales y estudiantes de nivel medio.

Una exposición con chances de ser récord

La convocatoria apunta a ser multitudinaria. En la previa la municipalidad había destacado que casi la totalidad de las plazas hoteleras de la ciudad estaban ocupadas, y que incluso ya había casos de visitantes alojados en localidades aledañas.

Para entender la magnitud del evento se puede considerar el tiempo que demandó el armado de las siete carpas estructurales. Los trabajos comenzaron el 24 de agosto y se estima que se prolongarán hasta cerca del 20 de noviembre, cuando se haga el desmontaje.

Ezequiel Gorbarán, gerente del proyecto para Masse Frankfurt Argentina, la empresa encargada del apoyo logístico y técnico, indicó que la distribución del espacio se enfocó «en la necesidad de mejorar la experiencia» de los visitantes.

El objetivo tuvo en cuenta lo que «nos había quedado pendiente de ediciones anteriores», considerando también «todo el crecimiento que hemos tenido» y la demanda cada vez más alta de expositores y visitantes.

Desde la organización destacaron la impronta productiva y de negocios que tendrá la AOG en su versión 2026. Lo graficaron al mencionar que solo hasta este jueves ya había más de 4.300 reuniones de negocios registradas en el listado oficial.

Cómo será la visita del presidente y quiénes podrían acompañarlo

Junto a Milei también participarán de la inauguración el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón.

Si bien la comitiva que acompañará al presidente aún no está confirmada, es probable que se encuentre secundado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, una figura clave para el Gobierno nacional en su relación con las provincias.

La Casa Rosada sí confirmó, en paralelo, la asistencia de dos funcionarios de alto rango. Se trata del secretario de Energía Daniel González, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien hablará el jueves pero de forma remota.

Milei no estaría por más de tres horas en el predio. La estadía se vio limitada por su agenda, que incluye un viaje a España el mismo lunes por la noche. Su discurso tendrá lugar en el salón Tromen, donde se estima que se montará un importante operativo de seguridad.

El perfil internacional

La exposición también tendrá presencia internacional. El martes arribará el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien tiene previsto recorrer el espacio Duam durante dos horas, también a la tarde. «Probablemente visitará los puestos de las empresas norteamericanas», se indicó.

A su vez habrá presencia de siete comitivas extranjeras provenientes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania y Suiza.

El acceso será libre y gratuito, aunque con una acreditación como requisito. Las puertas se abrirán desde las 13 hasta las 20. En el lugar se podrán encontrar baños y puestos de venta de comida y bebida.

La exposición tendrá una superficie de 17.000 metros cuadrados por donde se estima que transiten 17.000 visitantes y más de 400 expositores.