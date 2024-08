La estrategia de los diputados de Neuquén para que no les descuenten el presentismo

La Legislatura de Neuquén está en proceso de reglamentar la resolución que instaló un régimen de presentismo para los diputados. Como la medida implica descuentos a quienes falten injustificadamente a comisiones o sesiones, se está evaluando facilitar la asistencia de quienes son del interior a partir de reuniones «híbridas».

Así se reveló en la sesión del miércoles, luego de que diputados plantearan dudas sobre la aplicación de descuentos cuando se faltara por participar de actividades políticas, como podría haber sido la visita del presidente Javier Milei, que coincidió con una sesión.

Ese puntapié motivó que la diputada Daniela Rucci (MPN) opinara que la resolución que estableció el presentismo en la Legislatura se aprobó «con una celeridad tal» que no permitió dar un debate en profundidad. «Después surgen estas inquietudes», opinó.

Rucci contó que una de las medidas que se estaban analizando para la reglamentación de la resolución era poder «asistir a las comisiones mediantes Zoom», algo que ya se había hecho durante la pandemia cuando había legisladores que no podían movilizarse de una ciudad a otra o eran personas de riesgo.

Según planteó Rucci, «daría resultado a algunos diputados que somos del interior». Planteó que sería «más óptimo» dar el presente por videoconferencia porque justificó que hay quienes viajan para asistir a las comisiones a aprobar «despachos que después se modifican en el recinto». «En todo caso, si se da un debate en sesión, obviamente vamos a participar y hacer los aportes que hagan falta», propuso.

«Si bien va a haber muchos ofendidos, ninguno lo puede desconocer porque muchos lo hemos vivenciado en las últimas sesiones», afirmó la diputada.

Las reuniones de comisión en la Legislatura se hacen de martes a jueves, es decir, solo tres días a la semana. Las sesiones generalmente coinciden con esas mismas jornadas.

Presentismo en diputados: cómo se reglamentaría

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la reglamentación es una tarea que le corresponde a la Secretaría de Cámara, que ya hizo consultas sobre los protocolos técnicos para comisiones híbridas, firma digital y sistemas de validación de identidad que se han utilizado con anterioridad tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante de Neuquén.

El presentismo para los diputados se aprobó en respuesta al presentismo docente, para «dar el ejemplo» frente al descontento que había generado la ley en la comunidad educativa. La diferencia es que, en el caso de la Legislatura, se trata de descuentos y no de un plus por no faltar, como ocurre con los maestros.

Según la resolución los descuentos son del 10% de la dieta por inasistencia a sesiones y del 5% por inasistencia a reuniones de comisión. Los diputados cobran una dieta promedio de 4 millones de pesos. Lo que se les descuente debe ir al programa provincial de becas de la provincia.